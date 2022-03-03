Spotify закриває офіс в РФ і видаляє пропагандистські ЗМІ

Компанія не закриватиме доступ до свого сервісу на території Росії та розмістить контент про дії російської армії в Україні.

Spotify закрила свої офіси в Росії "на невизначений термін", проте сервіс продовжить працювати на території цієї країни. Про це повідомляє variety.com.

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"Ми вважаємо дуже важливим спробувати зберегти працездатність нашого сервісу в Росії, щоб забезпечити доступ до інформації", — заявив представник Spotify.

Проте сервіс обмежив можливість виявлення російського контенту тих ЗМІ, які спонсорує Кремль. Йдеться про медіа-компанію RT і новинне агентство Sputnik.

За словами представників Spotify, відколи почалися бойові дії на території України, команди сервісу вивчила тисячі файлів із місць подій.

У середу, 2 березня 2022 року, компанія створила новий розділ для користувачів по всьому світу, який містить новини з перевірених джерел (доступно за посиланням). Наприклад, громадяни США можуть знайти в цьому розділі посилання на щоденні новинні подкасти від BBC News, New York Times, Wall Street Journal і Guardian, а також пояснення до подкастів про російсько-українську війну й історію України.

Раніше ми повідомляли про те, що компанія Google заблокувала канали RT і Sputnik, компанія Meta обмежила доступ до російських держЗМІ на Facebook та Instagram, Twitter заблокував можливість реєструвати акаунти в РФ.

Також повідомляли, що в РФ почали уповільнювати YouTube. Деякі медіа вважають, що це перший крок до блокування сервісу на території Росії.