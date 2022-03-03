Spotify закрывает офис в РФ и удаляет пропагандистские СМИ

Компания не будет закрывать доступ к своему сервису на территории России и разместит контент о действиях российской армии в Украине.

Spotify закрыла свои офисы в России "на неопределенный срок", однако сервис продолжит работать на территории этой страны. Об этом сообщает variety.com.

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"Мы считаем крайне важным попытаться сохранить работоспособность нашего сервиса в России, чтобы обеспечить доступ к информации", — заявил представитель Spotify.

Однако сервис ограничил возможность обнаружения российского контента тех СМИ, которые спонсирует Кремль. Речь идет о медиа-компании RT и новостном агентстве Sputnik.

По словам представителей Spotify, с тех пор, как начались боевые действия на территории Украины, команды сервиса изучила тысячи файлов с мест событий.

В среду, 2 марта 2022 года, компания создала новый раздел для пользователей по всему миру, содержащий новости из проверенных источников (доступно по ссылке). Например, граждане США могут найти в этом разделе ссылки на ежедневные новостные подкасты от BBC News, New York Times, Wall Street Journal и Guardian, а также пояснения к подкастам о российско-украинской войне и истории Украины.

Ранее мы сообщали о том, что компания Google заблокировала каналы RT и Sputnik, компания Meta ограничила доступ к российским госСМИ на Facebook и Instagram, Twitter заблокировал возможность регистрировать аккаунты в РФ.

Также сообщали, что в РФ начали замедлять YouTube. Некоторые медиа полагают, что это первый шаг к блокировке сервиса на территории России.