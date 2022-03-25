Spotify уходит из России из-за нового закона о "фейках", — СМИ

По информации шведских СМИ, в компании считают, что этот закон ставит под угрозу сотрудников и, возможно, российских слушателей.

Шведский музыкальный стриминговый сервис Spotify уходит из России из-за принятия закона о "фейках", предусматривающего уголовную ответственность за распространение "ложной" информации о российской армии. Об этом сообщает шведское издание Expressen.

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В компании считают, что теперь этот закон ставит под угрозу безопасность их сотрудников и, возможно, российских слушателей.

"К сожалению, недавно принятый закон накладывает дополнительные ограничения на доступ к информации, ликвидирует свободу выражения мнений и криминализирует некоторые виды новостей. Это ставит под угрозу безопасность наших сотрудников и, возможно, наших слушателей… Мы пришли к сложному решению полностью приостановить нашу работу в России", — заявили в компании.

Кроме того, информацию о выходе Spotify из российского рынка подтвердил журналист из американского издания "Bloomberg" Лукас Шав.

"Срочно: Spotify уходит из России", — написал он в Twitter.

Отметим, что 4 марта 2022 года СМИ сообщили о том, что Госдума РФ приняла поправки в уголовный кодекс. Депутаты ввели новую статью, 207.3 УК, предполагающую уголовную ответственность за "распространение недостоверных сведений о действиях вооруженных сил России". Если гражданина РФ привлекут по этой статье, ему может грозить срок до 3 лет. В случае распространения фейков организованной группой, срок увеличивается до 10 лет, а ели такое распространение приведет к "тяжким последствиям", то срок составит максимум 15 лет колонии.

Компания Spotify зашла на российский рынок 15 июля 2020 года. Пока что неизвестно, когда именно ограничения коснутся российских пользователей. Сообщается, что по состоянию на вечер, 25 марта сервис исправно работает в России.

Напомним, 3 марта стриминговый сервис закрыл свой офис в России. Кроме того, в приложении ограничили доступ к СМИ, которые финансирует Кремль. Это касается медиа-компании RT и новостного агентства Sputnik.