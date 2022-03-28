З російського шоу "Холостяк" вирізали кадри з українською учасницею

Дівчина відстоювала свою позицію.

Напередодні стало відомо, що з нового сезону романтичного шоу "Холостяк" російський телеканал ТНТ вирізав кадри з учасницею українкою.

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Як відомо, Еліна Крупська, учасниця шоу, відмовилася йти на поступки керівництву каналу і продовжила висвітлювати події в Україні, зокрема наслідки російського воєнного вторгнення. Дівчина не погодилася на ультиматуми продюсерів холдингу, а тому її не покажуть у новому сезоні популярного романтичного шоу.

Про це Еліна розповіла під одним з постів у своєму Instagram , відповідаючи на запитання підписників:

Керівництво каналу поставило мені умову: або я мовчу про війну і забираю прапор із аватарки, або мене вирізують. Як бачите, вони пішли за російським кораблем. Вирізали, але повністю забрати з ефіру не змогли. А шкода, – написала Крупська.

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Як відомо, цього сезону російського шоу холостяків двоє – казахський блогер Дімаш Аділет та бізнесмен Олександр Гранков.

Про Еліну відомо, що вона народилася у 1997 році в Києві. Наразі дівчина активно веде соціальні мережі, просуває власне онлайн-навчання та була учасницею російського шоу "Холостяк", у якому, як відомо, її вже не покажуть.

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Нагадаємо, Леся Нікітюк переспівала українську народну пісню "Сіла птаха" та висміяла основні фейки російської пропаганди.

Також Фокус писав про скасування в Росії довгоочікуваної прем'єри фільму "Ампір V" за романом Віктора Пелевіна. Картина повинна була вийти на екрани ще в листопаді 2021 року, проте через коронавірусні обмеження її показ відклали. А наразі, за кілька днів до прем'єри, вихід фільму знову під питанням.