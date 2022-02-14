Самые завидные женихи Украины: неожиданный рейтинг Фокуса

Список холостяков Фокуса расширился: самый молодой 20-летний футболист ФК "Шахтер" Михаил Мудрик, самый старший 50-летний руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Накануне дня влюбленных журнал Фокус пересмотрел, обновил и расширил список участников рейтинга самых завидных женихов Украины, составив его не только из политиков, но и добавив туда знаменитых спортсменов, деятелей шоубиза и даже одного известного повара.

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Список Фокуса пополнился теми, чьи сердца стали свободными за последний год. К примеру, дизайнер Андре Тан расстался с супругой после девяти лет брака. Обновил свой статус в соцсетях в канун Рождества и депутат Верховной Рады 25-летний Святослав Юраш — он сообщил о разводе. Оба мужчины с уважением говорят о предыдущем опыте, продолжают воспитывать своих детей и открыты к новым отношениям.

Также в рейтинг попали наследники громких фамилий. Например, сын владельца МХП Юрия Косюка — Иван, активно развивающийся в IT, а также наследник бизнес-империи, сын Галины и Александра Гереги 28-летний Тарас Герега, также приобщившийся к развитию семейного бизнеса.

Детальнее посмотреть весь рейтинг завидных женихов и невест можете посмотреть по ссылке.