Найбажаніші наречені України: несподіваний рейтинг Фокусу

Список холостяків Фокусу розширився: наймолодший 20-річний футболіст ФК "Шахтар" Михайло Мудрик, найстарший 50-річний керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Напередодні дня закоханих журнал Фокус переглянув, оновив та розширив список учасників рейтингу найбажаніших наречених України, склавши його не лише з політиків, а й додавши туди знаменитих спортсменів, діячів шоубізу та навіть одного відомого кухаря.

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Список Фокусу поповнився тими, чиї серця стали вільними за останній рік. Наприклад, дизайнер Андре Тан розлучився із дружиною після дев'яти років шлюбу. Оновив свій статус у соцмережах напередодні Різдва та депутат Верховної Ради 25-річний Святослав Юраш — він повідомив про розлучення. Обидва чоловіки з повагою говорять про попередній досвід, продовжують виховувати своїх дітей та відкриті до нових стосунків.

Також у рейтинг потрапили спадкоємці гучних прізвищ. Наприклад, син власника МХП Юрія Косюка — Іван, який активно розвивається в IT, а також спадкоємець бізнес-імперії, син Галини та Олександра Гереги 28-річний Тарас Герега, який також долучився до розвитку сімейного бізнесу.

Детальніше подивитися весь рейтинг найбажаніших наречених можете подивитися за посиланням.