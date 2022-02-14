Найбажаніші наречені України: несподіваний рейтинг Фокусу
Список холостяків Фокусу розширився: наймолодший 20-річний футболіст ФК "Шахтар" Михайло Мудрик, найстарший 50-річний керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
Напередодні дня закоханих журнал Фокус переглянув, оновив та розширив список учасників рейтингу найбажаніших наречених України, склавши його не лише з політиків, а й додавши туди знаменитих спортсменів, діячів шоубізу та навіть одного відомого кухаря.
Список Фокусу поповнився тими, чиї серця стали вільними за останній рік. Наприклад, дизайнер Андре Тан розлучився із дружиною після дев'яти років шлюбу. Оновив свій статус у соцмережах напередодні Різдва та депутат Верховної Ради 25-річний Святослав Юраш — він повідомив про розлучення. Обидва чоловіки з повагою говорять про попередній досвід, продовжують виховувати своїх дітей та відкриті до нових стосунків.
Також у рейтинг потрапили спадкоємці гучних прізвищ. Наприклад, син власника МХП Юрія Косюка — Іван, який активно розвивається в IT, а також спадкоємець бізнес-імперії, син Галини та Олександра Гереги 28-річний Тарас Герега, який також долучився до розвитку сімейного бізнесу.
Детальніше подивитися весь рейтинг найбажаніших наречених можете подивитися за посиланням.