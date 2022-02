Клопотенко, Андре Тан та сестри Порошенко. 30 найбажаніших наречених України

У Рейтингу найбажаніших наречених України 2022 Фокус спробував максимально розкрити номінантів, розповісти про їхню роботу, захоплення та доходи.

Напередодні найромантичнішого свята року — Дня закоханих — Фокус переглянув та оновив список найбажаніших наречених України.

Незважаючи на негативний вплив пандемії й карантину, українці продовжують шукати та знаходити своє кохання. Наприклад, за даними Міністерства юстиції, минулого року набагато частіше одружувалися, ніж розлучалися. Шлюб зареєструвало понад 214 тис. пар. Але загалом за час незалежності держави кількість шлюбів знизилася в кілька разів. Аналогічна ситуація останніми роками спостерігається й в інших країнах світу.

Традиційно суспільство уважно стежить за приватним життям відомих політиків, їхніх дітей, представників шоубізнесу та спорту. Це казка, до якої кортить доторкнутися або принаймні обговорити її з друзями й колегами.

[ + – ] Незважаючи на пандемію та карантини, українці продовжують шукати свою любов. І минулого року набагато частіше одружувалися, ніж розлучалися Фото: Getty Images

Цьогоріч Фокус розширив список учасників, склавши його не лише з політиків, а й додавши туди відомих спортсменів, діячів шоубізу та навіть одного відомого кухаря.

Для зручності читачів редакція вибудувала імена холостяків і холостячок в алфавітному порядку. Значущість посади та статусу хоч і важлива, проте Фокус не вважає їх визначальними у виборі супутника або супутниці життя. Так само, як і фінансовий добробут, вік, наявність або відсутність досвіду сімейного життя.

Основними критеріями відбору фігурантів стали їхній статус, впливові родинні зв’язки, публічність, соціальна вага, доходи, наявність звʼязків у владі й ступінь впливу на соціально-політичний клімат країни. Складаючи свою добірку, ми керувалися публічною інформацією, вивчали декларації про доходи, намагалися охопити різні сфери, спілкувалися з обізнаними експертами.

Рейтинг найбажаніших наречених України 2022: красиві, відомі, успішні, багаті

Що сказати про особистостей, які потрапили до рейтингу? В Україні зростає популярність спорту, тому в переліку Фокусу є багато спортсменів, які популяризують нашу країну в світі. Серед них — 19-річна тенісистка Марта Костюк. Ще в 2018 році вона стала наймолодшою учасницею дорослого турніру Australian Open і виграла п’ять ігор у більш досвідчених суперниць. Наймолодшим холостяком став футболіст ФК "Шахтар" 20-річний Михайло Мудрик, талант якого помітили не лише в Україні.

Сьогодні багато говорять про кризу інституту сім’ї. Багато людей уже не вважають сім’ю головною життєвою цінністю. А Україна виявилася лідеркою серед країн Європи за кількістю розлучень. У різні боки розбігаються не лише молоді подружжя, а й ті, хто має за плечима багаторічний стаж на перший погляд благополучного й сталого шлюбного життя.

Тому наш список поповнився тими, чиї серця за останній рік стали вільними. Наприклад, дизайнер Андре Тан розлучився з дружиною після дев’яти років шлюбу. Оновив свій статус у соцмережах напередодні Різдва й депутат Верховної Ради 25-річний Святослав Юраш — він повідомив про розлучення. Обидва чоловіки з повагою говорять про попередній досвід, продовжують виховувати своїх дітей та відкриті до нових стосунків.

Також до рейтингу потрапили спадкоємці гучних прізвищ. Наприклад, син власника МХП Юрія Косюка — Іван, який активно розвивається в IT, доньки п’ятого президента України Петра Порошенка — Євгенія та Олександра, спадкоємець бізнес-імперії, син Галини та Олександра Герег 28-річний Тарас Герега, який також долучився до розбудови сімейного бізнесу.

Неможливо уявити Рейтинг наречених без представників влади. Тому ви знайдете у списку Фокусу тих політиків та народних депутатів, хто офіційно не одружений або про їхні стосунки нічого не відомо. Найпотужнішою політичною фігурою став керівник Офісу президента Андрій Єрмак: згідно з офіційною інформацією, він неодружений та не має дітей.

Жан Беленюк

Вік: 31 рік

Хто він: народний депутат "Слуги народу", олімпійський чемпіон із греко-римської боротьби

[ + – ] Жан Беленюк у Рейтингу найбажаніших наречених України

Успішний спортсмен, народний депутат у президентській фракції, ще й олімпійський чемпіон, але Жан Беленюк досі не одружений. Минулого літа під час Олімпіади в Токіо за нього вболівала вся країна. Саме Беленюк став єдиним спортсменом, який привіз до України золоту медаль. В Instagram у нього майже 130 тис. підписників, там він один із найпопулярніших українських спортсменів. Судячи з контенту, який Жан Беленюк викладає в соцмережі, чоловік любить тренуватися, ходити на футбол, а також мандрувати. У січні 2022 року Беленюк задекларував подарунок — 900 тис. грн, а в кінці 2021-го — 190 384 грн. Додайте сюди призові від Олімпіади — Міністерство молоді та спорту обіцяло виплатити спортсменам, які виграли золоту медаль, $125 тис.!

Жан Беленюк володіє квартирою в Києві на 40 кв. м й земельною ділянкою в Києво-Святошинському районі на 566 кв. м. Також у спортсмена є два автомобілі Toyota — Rav 4 2011 року та Camry 2019 року.

Про робочі плани Жан Беленюк розповів в ексклюзивній колонці, написаній для Фокусу.

Тарас Герега

Вік: 28 років

Хто він: віцепрезидент ГО "Епіцентр дітям", син власників компанії "Епіцентр К" Галини та Олександра Герег

[ + – ] Тарас Герега у Рейтингу найбажаніших наречених України

Тарас Герега — спадкоємець бізнес-імперії Галини та Олександра Герег, до якої входять 150 компаній, а більшість фінансових потоків зосереджено в сегменті роздрібної торгівлі та агровиробництві. Тарас отримав освіту за кордоном, навчався в Інституті вищої освіти Гліон — це міжнародна школа менеджменту гостинності з кампусами в Швейцарії та Великобританії. Зараз він є віцепрезидентом ГО "Епіцентр дітям", яке займається вирішенням соціальних проблем дітей шляхом залучення їх до спорту. Багато уваги організація приділяє футболу, що й не дивно, адже Тарас Герега — відомий прихильник цього виду спорту, був експертом програми "Суперматч" на телеканалі "Футбол".

"Любов до футболу передалась через батька, йому — через мого дідуся. Це ціла сімейна лінія, яка продовжуватиметься й через моїх дітей", — каже Тарас. Згідно з даними YouControl, чоловік володіє часткою 2,98% ТОВ "Інвестиційна компанія "Укркапітал", а також є засновником ГО "ФК "Епіцентр" м. Дунаївці" та ТОВ "Епіцентр футболу".

У минулорічному рейтингу Фокусу "100 найбагатших українців" статки батьків Тараса — подружжя Герег — становили $1,51 млрд.

Андрій Єрмак

Вік: 50 років

Хто він: керівник Офісу президента

[ + – ] Андрій Єрмак у Рейтингу найбажаніших наречених України

Андрій Єрмак залишається найвпливовішою людиною в оточенні президента. На посаді керівника ОП другий рік він займається широким колом питань, але ключовий напрямок — зовнішня політика. Наразі Єрмак намагається реанімувати "нормандський формат", який заморожено з грудня 2019 року. Офіційної інформації про особисте життя Єрмака мало, але відомо, що він неодружений та не має дітей. Єрмак володіє квартирою в Києві площею 107,8 кв. м. У своїй декларації за 2020 рік указав, що має $153 тис. та €50 тис. готівкою, 226,9 тис. грн на банківських рахунках. Крім того, 1,381 млн грн коштів, позичених ТОВ "Гарнет Інтернешнл Медіа Груп", та заборгованість цієї компанії за двома договорами в розмірі 8,314 млн грн. Також йому належить автомобіль Mercedes-Benz 2019 року випуску, придбаний за майже 3 млн грн. У декларації за 2021 рік указано більш ніж 563 тис. грн зарплати, із яких він сплатив понад 109 тис. грн податків. Керівник ОП любить цікаві книги та кіно.

"За фільмами я такий самий, як усі. Дивлюсь драми, коли хочеться посумувати, дивлюся комедії, коли хочеться усміхнутися. Дуже люблю фільми з Адріано Челентано", — ділився він у розмові з Фокусом.

Олексій Жмеренецький

Вік: 35 років

Хто він: народний депутат партії "Слуга народуʼ

[ + – ] Олексій Жмеренецький у Рейтингу найбажаніших наречених України Фото: УНІАН

До того як стати народним депутатом, Олексій працював у благодійному фонді, займався дослідженнями міжнародного досвіду створення вільних економічних зон, індустріальних та технологічних парків. Жмеренецький — магістр у двох галузях: електронне управління та інформаційні технології проєктування. Вивчав аналіз політики та сучасні методики розробки законопроєктів (USAID), адвокаційні й тренінгові технології (UNFPA), закінчив Школу державного управління та комунікацій (ISES). Завдяки цьому він глибоко розбирається в питаннях інноваційного розвитку. Олексій — автор багатьох аналітичних матеріалів на тему тенденцій майбутнього, питань економіки, соціальної та політичної сфери. Він співзасновник руху "Україна — це Я" та громадської платформи "Хартія Майбутнього", координатор благодійного фонду "КОЛО". Загальний задекларований дохід політика за 2020 рік склав 1,34 млн грн. Левова частина суми — зарплата за виконання депутатських повноважень. Олексій має квартиру в Хмельницькому, у Києві орендує.

Володимир Кличко

Вік: 45 років

Хто він: колишній боксер

[ + – ] Володимир Кличко у Рейтингу найбажаніших наречених України Фото: Getty Images

Один із символів України вже мав змінити друге фото в паспорті, але й досі залишається неодруженим. Фізична форма, статки та авторитет Володимира Кличка настільки великі, що він автоматично стає одним із головних наречених країни. Володимир Кличко — ексчемпіон світу з боксу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO та IBF. Він завершив професійну кар’єру 2017 року, але продовжив займатися бізнесом та викладати в університеті Санкт-Галена. Крім того, за свою боксерську кар’єру Володимир Кличко заробив чималі статки — за даними британського видання Manchester Evening News, ця сума дорівнює €68,5 млн.

Особисте життя Володимира Кличка схоже на серіал. Він уже був одружений на київській моделі Олександрі Авізовій. Це відбулося в середині 1990-х: дівчина була на рік старша за Володимира та мала дитину від попередніх стосунків. Але щастя тривало недовго — за півтора року пара розійшлася. Після цього Кличко мав чимало стосунків із різними дівчатами, аж поки не почав жити з американською акторкою Хайден Панетьєрі. У 2014 році в пари народилася донька Кайя Євдокія. Але 2018-го стосунки Кличка та Панетьєрі скінчилися. Відтоді про нові відносини Володимир не повідомляв.

Євген Клопотенко

Вік: 35 років

Хто він: кухар

[ + – ] Євген Клопотенкo у Рейтингу найбажаніших наречених України

Декілька років тому зірковий шеф-кухар Євген Клопотенко зізнавався, що йому нема коли бути в стосунках, адже весь час забирає робота. Дійсно, Клопотенко — дуже заклопотана людина, його особистий проєкт складається з реформи шкільного харчування та кулінарної освіти, сайту з тисячею рецептів, youtube-каналу, кулінарних книжок та онлайн-магазину. Проте й заробляє Клопотенко пристойно: за словами Олександри Фідькевич, директорки проєкту Клопотенка, його дохід у 2021 році зріс на 38% порівняно з попереднім роком і склав 19 млн грн. Але свого житла він не має — орендує простору квартиру в центрі столиці за 60 тис. грн на місяць.

Водночас у Клопотенка активне сексуальне життя. "Я розбещений жіночою увагою. Я холостяк і бабій", — зізнавався він в одному з інтерв’ю. Розповідає, що в його амурному портфоліо сотня жінок, яких він перестав рахувати після 25-ї, секс на всіх сидіннях авто, у лісі, барах, навіть у криниці й, звісно, секс утрьох, а також за гроші. Проте це не означає, що Клопотенко проти стосунків та одруження — навпаки, він чекає на кохання всього життя.

Григорій Коломойський

Вік: 23 роки

Хто він: баскетболіст, син бізнесмена Ігоря Коломойського

[ + – ] Григорій Коломойський у Рейтингу найбажаніших наречених України Фото: Getty Images

Григорій Коломойський — молодший син бізнесмена-мільярдера Ігоря Коломойського, якому в Україні належить безліч активів, зокрема в нафтогазовому секторі, металургії, хімпромі, енергетиці. Їхню вартість в минулорічному рейтингу "100 найбагатіших українців" Фокус оцінив у понад $1,67 млрд. Проте публічно Григорій Коломойський із бізнесом батька не пов’язаний, оскільки обрав спортивну кар’єру. Зараз він грає в складі баскетбольного клубу "Будівельник", де обіймає також посаду віцепрезидента клубу. Григорій заявлений за клуб як Ізраель Коломойський.

Раніше він навчався в одному з американських спортивних університетів у Клівленді за спеціальністю "спортивний менеджмент", також виступав за баскетбольну команду університету. Після навчання Григорій вирушив до Ізраїлю, де грав у складі "Маккабі" (Рішон-ле-Ціон). В Україні, окрім "Будівельника", Коломойський-молодший грав за баскетбольний клуб "Дніпро". Про особисте життя хлопця широкому загалу невідомо, а в соцмережах він веде себе стримано.

Іван Косюк

Вік: 23 роки

Хто він: співзасновник компанії "Велп Україна", син власника компанії МХП Юрія Косюка

[ + – ] Іван Косюк у Рейтингу найбажаніших наречених України

Після навчання в Бостонському університеті Іван Косюк повернувся в Україну. На відміну від батька, який займається агробізнесом, чоловік зосередився на IT-проєктах. Для цього в 2020 році разом зі своїм партнером Олександром Горбачем зареєстрував компанію "Велп Україна". Також із технологічними питаннями Іван допомагає холдингу МХП. Найближчим часом спільно з ЮК Juscutum та "РК Девелопмент" він обіцяє запустити проєкт для спільного інвестування IT-сфери в комерційну нерухомість.

У минулорічному рейтингу Фокусу "100 найбагатших українців" статки батька Івана, Юрія Косюка, становили $790 млн.

Михайло Мудрик

Вік: 20 років

Хто він: футболіст ФК "Шахтар"

[ + – ] Михайло Мудрик у Рейтингу найбажаніших наречених України Фото: Getty Images

Михайло Мудрик отримав визнання вболівальників та експертів 2021 року. До приходу в "Шахтар" тренера Роберто Де Дзербі Мудрика вважали черговим "молодим та перспективним". Але італійський тренер почав довіряти футболісту місце в стартовому складі, гравець отримав ігрову практику та неоцінений досвід виступів на найвищому рівні — у Лізі чемпіонів УЄФА. Дійшло навіть до того, що коли "Шахтар" програвав "Реалу" в Мадриді на "Сантьяго Бернабеу", Михайла Мудрика замінили, але йому аплодував увесь стадіон. Півзахисник гірників звернув на себе увагу провідних футбольних клубів Європи. Спортсмен має нетипову зовнішність для українського хлопця його віку — біляве волосся середньої довжини та безліч татуювань. Мудрик — релігійна людина, про що свідчить одне з його тату. А ще він пильно стежить за своїм тілом — у 20 років футболіст має ідеальну статуру.

Мустафа Найєм

Вік: 40 років

Хто він: заступник міністра інфраструктури України

[ + – ] Мустафа Найєм у Рейтингу найбажаніших наречених України

На початку серпня минулого року Кабмін призначив Мустафу Найєма заступником міністра інфраструктури. Політик відповідає за Державну службу з безпеки на транспорті (ДСБТ) — у народі Укртрансбезпека. Згідно з декларацією, яку Найєм подав у 2021 році перед звільненням з Укрборонпрому, за 2020 рік він заробив у концерні 3,259 млн грн. Інших доходів у нього не було. На рахунках у банках у Найєма є 935 тис. грн, а вдома готівкою він зберігає 300 тис. грн.

Найєму належить 20% квартири в Києві площею 63,35 кв. м. Інші частки в цій квартирі належать братові та сестрі Найєма, його мачусі Валентині Колечко й громадянину України Дмитру Колечко, який, судячи з усього, є зведеним братом Мустафи. У декларацію також внесена квартира в Києві площею 66,4 кв. м, яку Найєм орендує, машини в нього немає. Попри те, що політик ніколи не був одруженим, він має сина Марка-Міхея 2008 року народження, якого виховує.

За грудень 2021-го Найєм отримав 181,4 тис. грн. Усього за п’ять місяців роботи заступником міністра заробив 437 тис. грн.

Андре Тан

Вік: 39 років

Хто він: модельєр, засновник бренду одягу ANDRE TAN

[ + – ] Андре Тан у Рейтингу найбажаніших наречених України Фото: Getty Images

У 2021 році закінчилася історія шлюбу дизайнера Андре Тана та підприємиці Аліни Харечко: у травні пара розпалася після 12 років стосунків, проте вирішила залишитися друзями й спільно виховувати доньку. Як розповідав дизайнер, він тяжко пережив цей розрив, але вже повернув смак до життя.

"Я більше люблю життя. Розумію, що потрібно кайфувати від кожної прожитої хвилини", — говорив він в одному з телеінтерв’ю. Наразі Тан в активному пошуку — якось запросив на побачення дівчину, з якою познайомився на світському заході. Але вступати в нові стосунки не спішить, бо в кохання з першого погляду не вірить і намагається спочатку більше дізнатися про людину.

Михайло Хома (Дзідзьо)

Вік: 38 років

Хто він: співак, засновник гурту DZIDZIO

[ + – ] Михайло Хома (Дзідзьо) у Рейтингу найбажаніших наречених України

Михайло Хома знову холостяк — минулого року він розлучився зі співачкою Славією після семи років шлюбу, віддав їй квартиру під Києвом, а сам влаштувався в столиці. Дзідзьо не лише зайнятий на студії, записуючи музику в кіно й на телебаченні, але й намагається приділяти більше уваги родині та собі. Як каже співак, він одразу впізнає свою нову суджену, щойно її побачить.

"Вона повинна бути милою. Мені достатньо, щоб я любив людину не за щось. І щоб мене любили не за мою популярність, не за мої досягнення", — каже Хома про вимоги до майбутньої коханої.

До речі, Фокус вніс DZIDZIO до списку найдушевніших та щирих виконавців пісень про Київ — послухайте!

Єгор Чернєв

Вік: 36 років

Хто він: народний депутат "Слуги народу"

[ + – ] Єгор Чернєв у Рейтингу найбажаніших наречених України

У минулому — фахівець із впровадження новітніх технологій, брав участь у розробці стратегій інноваційного розвитку України, вивчав менеджмент у King’s College London. Був учасником Революції гідності, після пішов добровольцем на фронт. Каже, це було важливе рішення — після захоплення Маріуполя в 2014-му зрозумів, що від цього міста до його рідного Бердянська лише 90 км, а там — рідні й батьки. У 2019 році потрапив до парламенту під №26 у виборчому списку партії "Слуга народу". Нині Чернєв — заступник голови комітету з питань цифрової трансформації та голова постійної делегації України в Парламентській асамблеї НАТО. Говорить, що для роботи депутатом досвід не так і важливий, на відміну від особистих якостей. Усе, чим володіє депутат, відображено в його декларації. А це гектар землі у Вишгородському районі Київської області та частина квартири в Бердянську. ­2020-го Єгор Чернєв придбав квартиру площею 70 кв. м у Києві. Володіє криптовалютою, пересувається на машині Mercedes-Benz C300.

За 2021 рік задекларував 1 млн грн.

Микола Шапаренко

Вік: 23 роки

Хто він: футболіст "Динамо" Київ

[ + – ] Микола Шапаренко у Рейтингу найбажаніших наречених України Фото: Getty Images

Цей футболіст тривалий час міг дати фору будь-якій дівчині за довжиною та міцністю волосся. Однак навесні 2019-го Микола Шапаренко змінив імідж, пояснивши це тим, що подорослішав. Сьогодні він один із ключових футболістів не лише "Динамо", а й збірної України. На відміну від партнерів по команді, хлопець веде скромний спосіб життя: у мережі немає інформації про розкішний побут гравця. У своїх соціальних мережах він не публікує фото з дівчатами — лише з тренувань, матчів або з партнерами по команді. Серед хобі Шапаренка — культова комп’ютерна гра Counter-Strike. Футболіст майже не заробляє на комерційних угодах, хоча й з’являвся в рекламі заправок KLO та робив кілька постів рекламного характеру компанії Adidas у соціальних мережах.

Святослав Юраш

Вік: 25 років

Хто він: народний депутат "Слуги народу"

[ + – ] Святослав Юраш у Рейтингу найбажаніших наречених України Фото: УНІАН

Святослав Юраш — наймолодший народний депутат IХ скликання. Він активно займається міжнародним напрямком, є членом парламентського комітету з зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

У грудні минулого року Юраш публічно повідомив про розлучення зі своєю дружиною Софією, з якою побрався всього 2,5 року тому. Пара запевнила, що розлучення відбулося "без істерик та скандалів". Після цього політик опублікував фотографію зі своїм дворічним сином Левом, підписавши її "розлучений із причепом". Також "слуга народу" запевнив, що зробить усе можливе, щоб його ексдружина погодилася залишити дитину з ним.

Юраш найбільше з української кухні любить кутю. При цьому він упевнений, що з усього традиційного меню повністю українським можна назвати тільки сало. У своїй декларації за 2020 рік депутат указав житловий будинок у Львові площею 327,8 кв. м у співвласності. Також Юраш орендує в членів власної родини квартиру в Києві площею 74,3 кв. м. Власної автівки в нього немає. У банку на рахунках нардеп тримає $16 тис. і 90 тис. грн. За 2020 рік отримав дохід 509 тис. грн.

Мар’яна Безугла

Вік: 33 роки

Хто вона: народна депутатка "Слуги народу"

[ + – ] Мар'яна Безугла у Рейтингу найбажаніших наречених України

Нардепка Мар’яна Безугла у Верховній Раді є заступницею голови Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Третій рік поспіль вона займається просуванням реформи СБУ, реалізацію якої, на думку Безуглої, гальмує Офіс президента.

До обрання у парламент Безугла не мала політичного досвіду. Вона працювала в Проєктному офісі реформ Міноборони, де займалася реформуванням системи медичного забезпечення Збройних сил України. До того була старшим інспектором із контролю за виконанням доручень відділу цивільних експертів у Центрі забезпечення службової діяльності Міноборони та Генерального штабу ЗСУ. За освітою Безугла лікар. У 2015—2016 роках несла службу в зоні АТО. Про її особисте життя відомо мало. Офіційно не одружена.У 2021 році задекларувала 1,5 млн грн.

Дар’я Білодід

Вік: 21 рік

Хто вона: дзюдоїстка

[ + – ] Дар'я Білодід у Рейтингу найбажаніших наречених України

Сльози Дар'ї Білодід після виграної бронзової медалі на Олімпіаді в Токіо бачив увесь світ. Вона сподівалася стати олімпійською чемпіонкою, але програла в півфіналі. У спортсменки майже пів мільйона підписників в Instagram. Білодід має чимало рекламних інтеграцій — тут і букмекерська контора Parimatch, і одяг Gudu, і спортивне харчування Gym Beam, і готель Ribas у Карпатах. Також дівчина була амбасадоркою бренду Mitsubishi, автомобілями якого користувалася. Зокрема, дзюдоїстка їздила червоним позашляховиком Mitsubishi Eclipse Cross, вартість якого стартує від 737 тис. грн. Достеменно невідомо, скільки заробляє Білодід на рекламі, а от за бронзову нагороду в Токіо дівчина мала отримати $55 тис. Нещодавно спортсменка стала дипломованою журналісткою. Щодо особистого життя, то вона не афішує свої стосунки. Відомо, що Білодід зустрічалася з футболістом київського "Динамо" Денисом Поповим.

Анна Колісник

Вік: 27 років

Хто вона: народна депутатка "Слуги народу"

[ + – ] Анна Колісник у Рейтингу найбажаніших наречених України

Анна Колісник — одна з наймолодших народних депутатів від "Слуги народу". Народилася в Сумах, здобула вищу освіту в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого. Колісник є фахівчинею у питаннях міжнародного права. Працювала судовим експертом у Харківському експертно-криміналістичному центрі МВС України. За другою вищою освітою вона економіст. У Верховній Раді входить до Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

Про особисте життя відомо мало. Минулого року Колісник опинилася в центрі скандалу: під час промови головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака у ВР листувалася телефоном зі знайомим та надіслала йому повідомлення: "Треба звалювати з України". Листування сфотографував кореспондент видання "Букви". Інцидент викликав обурення в суспільстві, через що Колісник мала пояснити свою позицію. Нардеп зазначила, що є патріоткою країни, а під час листування йшлося про травневі свята, протягом яких вона мріяла відпочити за кордоном. У 2021-му задекларувала 449,7 тис. грн

Ярослава Магучих

Вік: 20 років

Хто вона: легкоатлетка

[ + – ] Ярослава Магучих у Рейтингу найбажаніших наречених України

2021 рік приніс Ярославі Магучих величезну популярність. На жаль, багато хто дізнався про спортсменку через скандал: Ярослава обійнялась із росіянкою Марією Ласіцкене на Олімпійських іграх у Токіо. Магучих успішно виступала на кількох змаганнях, установивши, зокрема, абсолютний рекорд України в стрибках у висоту — 2,06 м. На Олімпіаді Магучих була однією з головних сподівань країни на золоту медаль, утім у драматичному фіналі поступилась Ласіцкене з Росії та Ніколі Макдермотт із Австралії.

Після Олімпіади Магучих відзначили за спортивні досягнення: міська адміністрація Дніпра надала їй квартиру. За бронзову медаль у Токіо Мінспорту мало виплатити спортсменці $55 тис. Ще майже $40 тис. призових дівчина отримала за виступи в Діамантовій Лізі. Наприкінці 2020 року Ярослава Магучих розповіла, що володіє автомобілем Subaru XV.

Дівчина має модельну зовнішність та високий зріст — 181 см. Говорили, що у Магучих був хлопець, але про нього відомо небагато. Тільки те, що він теж легкоатлет та займається бігом на 110 м із бар’єрами. Та чи досі пара разом — достеменно невідомо.

Марта Костюк

Вік: 19 років

Хто вона: тенісистка

[ + – ] Марта Костюк у Рейтингу найбажаніших наречених України

Марту Костюк вважають найперспективнішою тенісисткою України. Їй лише 19, а вона має номер 52 у світовому рейтингу WTA. Минулого року вразила вболівальників виходом до четвертого кола престижного турніру "Ролан Гаррос". Дівчина часто ділиться гарними світлинами в соцмережах, на яких хизується великими блакитними очима й підтягнутою фігурою. Великих звитяг у дорослому тенісі в Марти поки немає, а от на юніорському рівні вона вигравала Australian Open. Дівчина заробила $159 тис. завдяки виходу до третього кола Australian Open. Далі її не пустила подруга, іспанка Паула Бадоса. За минулий рік рахунок Марти Костюк поповнився на $643 тис. призових. Цікаво, що на відміну від Дар’ї Білодід Марта зовсім не користується своєю популярністю в соціальних мережах. На її сторінках ви не знайдете реклами якихось брендів. Теніс — єдине джерело її доходів та справа всього життя. Раніше в ЗМІ з’являлася інформація, що Костюк зустрічалась із російським тенісистом Олексієм Захаровим, утім стосунки не склалися, і пара розійшлася.

Марія Мезенцева

Вік: 32 роки

Хто вона: народна депутатка "Слуга народу", голова делегації ВР в ПАРЄ

[ + – ] Марія Мезенцева у Рейтингу найбажаніших наречених України

Торік Марія Мезенцева очолила постійну делегацію Верховної Ради у Парламентській Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ). З того часу вона міцно відстоює наші позиції та пишається тим, що у 2022 році віцепрезидентом ПАРЄ, в тому числі завдяки підтримці української делегації та колег із Латвії, не обрали українофоба з Росії Петра Толстого. Сама Мезенцева у січні 2022-го брала участь у виборах президента ПАРЄ, але поступилася кандидату від Нідерландів Тіні Коксу. Тоді за Мезенцеву проголосували 80 членів Асамблеї проти 164 за кандидатуру Кокса.

Перед тим як потрапити до ВР, Мезенцева була депутаткоюХарківської міської ради у 2015–2019 роках. Крім політики, Мезенцева є чемпіонкою України з сучасних танців, уболівальницею ФК "Металіст". Також нардепка викладала англійську мову дітям із зони АТО. У 2021 році задекларувала 506,8 тис. грн

Ксенія Мішина

Вік: 32 роки

Хто вона: актриса, зірка шоу "Холостячка"

[ + – ] Ксенія Мішина у Рейтингу найбажаніших наречених України

Серце акторки Ксенії Мішиної вже вільне. Два роки тому вона обрала на шоу "Холостячка" шоумена Олександра Еллерта, однак наприкінці 2021-го пара розірвала стосунки. Мішина — одна з затребуваних українських акторок. У березні виходить у прокат комедія "Сусідка", де вона зіграла головну роль, у якості судді вона брала участь у телешоу "Україна має талант". Акторка вдало монетизує свою славу: має рекламні контракти, також минулого року запустила власний бренд косметики Mish, завдяки чому наприкінці 2021-го купила у столиці житло.

Леся Нікітюк

Вік: 34 роки

Хто вона: телеведуча, блогерка

[ + – ] Леся Нікітюк у Рейтингу найбажаніших наречених України

В одному з інтерв’ю Леся Нікітюк зізналася, що завести знайомство і стосунки їй дуже важко — чоловіки бачать перш за все її зірковий статус. Зокрема, своє дозвілля Нікітюк проводить весело, як і годиться селебріті: Новий рік відсвяткувала на курорті Буковель, а день народження — у столичному клубі Queen. Наразі на першому місці для Нікітюк — її робота, проте вона мріє про родину, дітей, готова на усиновлення. Ідеалом чоловіка для Лесі Нікітюк є її батько.

"Вони з мамою завжди були партнерами і доповнюють одне одного. Тато вміє все — просвердлити, прибити, він господар", — говорить телезірка.

Роксолана Підласа

Вік: 28 років

Хто вона: народна депутатка "Слуга народу"

[ + – ] Роксолана Підласа у Рейтингу найбажаніших наречених України

Працювала в Американській торговій палаті та Українському кризовому медіацентрі, була радником міністра економічного розвитку і торгівлі, у 2019-му обрана у Верховну Раду від партії "Слуга народу". Роксолану Підласу вважають однією з найпродуктивніших парламентарок: станом на кінець січня 2022 року вона стала авторкою чи співавторкою понад 130 законопроєктів та постанов. В інтерв’ю Фокусу Підласа якось сказала, що завжди націлена на результат і стрімкий розвиток кар’єри. На її думку, кожна нова робота повинна приносити підвищення на посаді.

А ось про своє особисте життя Роксолана воліє не говорити. Відомо, що народилась та довгий час жила у Черкасах, проте житлом володіє в Києві — квартиру площею 37 кв. м на Лук’янівці за 1 млн грн придбали для неї батьки. За 2021 рік задекларувала дохід 562 тис. грн.

Євгенія та Олександра Порошенко

Вік: 22 роки

Хто вони: студентки, дочки пʼятого президента України Петра Порошенка

[ + – ] Євгенія та Олександра Порошенко у Рейтингу найбажаніших наречених України

Євгенія та Олександра — доньки-двійнята подружжя Петра та Марини Порошенків, спадкоємиці їхнього капіталу. Петро Порошенко створив власну бізнес-імперію, частиною якої є корпорація Roshen. Щоправда, кондитерським бізнесом Порошенка довгий час керував фонд Rothschild. У 2019 році стало відомо, що корпоративні права на нідерландську компанію Roshen Europe B. V. переоформлено на старшого сина подружжя — Олексія Порошенка. У 2018-му Євгенія та Олександра переїхали до Лондону. Тоді Марина Порошенко повідомила, що дівчата вступили до університетів. Олександра до University College London на економічну спеціальність, а Євгенія — до University of the Arts in London на спеціальність "анімація". "У цьому рішенні ми підтримали їх, щоб дати можливість дівчаткам самостійно отримати професію на загальних умовах, без привілеїв, що вони діти президента України", — казала тоді Марина Порошенко. Доньки ведуть непублічне життя, навіть у батьківських профілях Instagram їхні фото — рідкість.

У минулорічному рейтингу Фокусу "100 найбагатших українців" статки батька Євгенії та Олександри — Петра Порошенка — становили $1,53 млрд.

Кіра Рудик

Вік: 36 років

Хто вона: народна депутатка, голова партії "Голосʼ

[ + – ] Кіра Рудик у Рейтингу найбажаніших наречених України

Після новорічних свят Кіру Рудик було не впізнати. Вона значно схудла та дуже пишалася своїм новим виглядом, про що розповідала у соцмережах. У ЗМІ припускали, що на політичну лідерку "Голосу" вплинула боротьба за владу в партії. Минулий рік був для неї складним. "Голос" розколовся у Верховній Раді, саму Рудик колеги з фракції звинувачували в узурпації влади. Натомість народна депутатка трималася міцно, спростовувала будь-які звинувачення. Щодо зовнішнього вигляду, то Рудик зазначила, що кожного ранку бігає, дотримується здорового харчування та радить робити це всім іншим.

Про її особисте життя відомо мало. Мати мешкає в США. Подейкували, що Рудик також є громадянкою Штатів, але сама депутатка цю інформацію заперечує. У 2021 році задекларувала 1,8 млн грн.

Ольга Стефанішина

Вік: 36 років

Хто вона: віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України

[ + – ] Ольга Стефанішина у Рейтингу найбажаніших наречених України Фото: Кирило Чуботін

Ольга Стефанішина має високу посаду, пов’язану з питаннями європейської та євроатлантичної інтеграції, тому багато часу проводить у відрядженнях. Один із пріоритетних напрямків її роботи — вступ України в НАТО. Стефанішина активно просуває цю ідею, зустрічається з західними партнерами для обговорення питань співпраці України та НАТО, критикує альянс через нерішучість його членів, які не хочуть дозволити Україні приєднатися до НАТО. Через щільний графік віцепрем’єрка має небагато часу на особисте життя. Відомо, що з 2017 року вона розлучена, виховує сина Данила та дочку Анастасію. У 2021 році задекларувала 1,06 млн грн.

Яна Суркіс

Вік: 20 років

Хто вона: балерина, дочка президента ФК "Динамо" Ігоря Суркіса

[ + – ] Яна Суркіс у Рейтингу найбажаніших наречених України

Ігор Суркіс — не лише президент найвідомішого українського клубу у світі з бюджетом €35 млн, а й батько двох доньок. Молодша вже самостійно вибудовує свій імідж — вона балерина. Дівчина прийняла пропозицію батька і відкрила свою школу-студію балету, де займається 20–25 дівчат. Яна Суркіс в дитинстві грала в футбол, а тато підтримував її на трибунах під час шкільних змагань. Зараз дівчина вже виступає на сцені Національної опери України. Особисте життя дівчини залишається таємницею – навіть ретельний аналіз її сторінки в Інстаграм не дає однозначної відповіді, чи зайняте її серце.

Даяна Ястремська

Вік: 21 рік

Хто вона: тенісистка

[ + – ] Даяна Ястремська у Рейтингу найбажаніших наречених України

Останній рік для одеситки Даяни Ястремської був украй складним: на початку ­2021-го її звинуватили у використанні заборонених препаратів. З ­29-ї позиції у світовому рейтингу тенісисток українка відкотилася аж на 97-му. Ястремська виграла суд та повернулася на корт, однак повернути втрачені результати наразі не вдалося. Ефектна білявка не лише грає в теніс, а ще й записує пісні та кліпи. За 2021 рік Даяна заробила більше $232 тис. призових. Крім того, Ястремська є амбасадоркою бренду тенісного спорядження Yonex, а також ювелірного дому MaximiliaN London.