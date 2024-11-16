Дуже доречно: Андре Тан розповів, куди найкраще вдягати білі речі (фото)

Костюми, сукні, спідниці білого кольору найчастіше одягають на свята. Однак вони не менш доречно виглядатимуть на побаченні, в ресторані або в театрі.

Білий колір — з тих, які пасують усім. Головне — правильно зібрати образ, щоб підкреслити найкращі сторони фігури та приховати недоліки. І хоча традиційно цей надто святковий колір, який асоціюється найчастіше з весіллям, його чудово можна використовувати для менш урочистих заходів. Білий костюм чи сукня ідеально пасуватимуть для походу до театру, зустрічі з подругою в затишному ресторані чи відвідування театру. Що вибирати для таких випадків і як комбінувати речі в образі, розповів Фокусу відомий український дизайнер Андре Тан.

Для побачення

Корсет із шовковою спідницею — ідеальний вибір для побачення, адже поєднання чітких ліній із напівпрозорою тканиною надають грайливості такому класичному образу. Корсет з декоративними ґудзиками надає нотку витонченості та акцентує увагу на силуеті, підкреслюючи талію та зону декольте, що створює вишуканий, але ненав'язливий ефект. Легка довга спідниця надає вигляду м'якості та романтичності, даючи змогу рухатися легко та природно.

Фото: Андре Тан

Для зустрічі з подругами

На зустріч із подругами можна обрати класичний костюмний лук. Штани з жакетом в одному кольорі — ідеальний варіант, щоб мати бездоганний вигляд і почуватися комфортно.

Для походу в театр

Ансамбль з білої спідниці і приталеного корсета візуально додадуть вашій фігурі виразності і грації, силует стане витонченішим, а чорні рукавички зроблять образ більш драматичним — ідеально для вечірнього заходу в театрі.

Фото: Андре Тан

День народження та інші важливі події

Сукня з відкритими плечима додасть нотки романтики, ніби ви зійшли з екранів чорно-білих фільмів. Акцент на ключицях додасть нотку пікантності та грайливості. Образ чудово пасуватиме для святкового настрою і дасть змогу насолоджуватися моментом, не відчуваючи зайвого обмеження.

Фото: Андре Тан Фото: Андре Тан

Якщо ж хочеться зробити лук затишнішим, то піджак-кімоно додасть образу особливого шарму і підійде для осінньо-зимового періоду, коли можна додати кілька шарів без шкоди загальному вигляду.

Раніше Фокус писав, що Андре Тан показав, як змінилася жіноча мода за 100 років.