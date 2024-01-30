Андре Тан показав, як змінилася жіноча мода за 100 років (відео)

За 100 років жіноча мода змінилася кардинально, і кожне десятиліття відзначилося певним стилем. Дизайнер розповів про кожне з них.

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Відомий український дизайнер Андре Тан не тільки дає актуальні та цікаві поради з приводу модних трендів і образів, але часто знайомить своїх підписників з історією моди, розповідає про різні стилі, ділиться своїми думками. Зовсім нещодавно він показав відео, на якому відображена жіноча мода, починаючи з 1900-их і закінчуючи сьогоднішнім днем. Кожну з віх він описав.

1900-1920-ті роки: епоха модерну

На початку ХХ століття жіноча мода відчувала вплив стилю модерн. Одяг був легким і повітряним, з акцентом на легкі тканини і яскраві кольори. Популярними були сукні з пишною спідницею і корсетом, а також брючні костюми.

1920-1930-ті роки: епоха джазу

У 1920-х роках мода стала більш вільною і розкутою. Спідниці стали коротшими, а корсети вийшли з моди. Популярними стали сукні-футляр, короткі спідниці та сукні-трапеції.

1940-1950-ті роки: післявоєнна епоха

Після другої світової війни мода стала більш консервативною. Спідниці знову стали довшими, а корсети повернулися в моду. Популярними були сукні-футляри, спідниці-олівці та сукні з підкресленою талією.

1960-1970-ті роки: епоха хіпі

У 1960-х роках мода стала яскравою та експериментальною. Вбрання було прикрашене принтами, аплікаціями і бахромою. Популярними стали мініспідниці, широкі штани і сукні в стилі хіпі.

1980-1990-ті роки: епоха гламуру

У 1980-х роках мода стала яскравою і сексуальною. Одяг прикрашали блискітки, паєтки та стрази. Популярними були сукні з об'ємними плечима, мініспідниці та сукні-бандо.

2000-ті роки: епоха fast fashion

Нульові роки визначили прихід брендів мас-маркету та ідеї fast fashion. Також у 2000-х роках образи знову стали сексуалізованими: у моду ввійшли яскраві спортивні костюми, еротичні кроп-топи та спідниці на межі дозволеного.

2010-ті роки: епоха еклектики

У 2010-х роках мода стала більш еклектичною. Вбрання поєднували в собі елементи різних стилів. Популярними були сукні-комбінації, кроп-топи і широкі штани.

2020-ті роки: епоха комфорту

У 2020-ті роки мода стала більш комфортною. Також є тенденція до slow fashion та екосвідомості — відмова від натурального хутра, використання вторинних матеріалів і зменшення кількості речей через розумне споживання ресурсів.

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