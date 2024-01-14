Пошук "того самого": Андре Тан розповів, як обрати ідеальний пуховик (фото)

Взимку можна виглядати стильно, при цьому почуваючи себе затишно та в теплі, розповів український дизайнер Андре Тан.

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Український модельєр Андре Тан заявив, що більшість людей стикаються з проблемою пошуку ідеального пуховика. Тому він у своєму Instagram розповів, якою повинна бути стильна куртка у 2024 році.

"Більшість стикаються з проблемою пошуку "того самого" ідеального пуховика. Саме тому я зробив для вас рекомендації, як повинен виглядати стильний пуховик у 2024 році, та що вже не носять", — сказав Андре Тан.

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На що звернути увагу при виборі пуховика

Дизайнер зазначи, що взимку можна виглядати стильно, але при цьому відчуваючи себе затишно та в теплі. Тому при купівлі теплої куртки потрібно врахувати:

довжину;

Пуховик повинен бути довгим через те, що наразі в моді спідниці міді та максі, а куртка повинна все це закрити. Зі слів Андре Тана, спідниця може стирчати з-під пуховика, проте це виглядає елегантніше, якщо вона виступає максимум на 5 сантиметрів.

тканина;

Андре Тан наголосив, що дешево та несучасно виглядають пуховики з блискучою та тонкої тканини. Натомість варто віддавати перевагу щільним та якісним матеріалам.

застібка;

Потайна застібка виглядає сучасно та актуально, тому важливо, аби ґудзики, клепки та блискавку не було видно.

пасок;

Варто забути про пуховики з поясом-застібкою, наголосив Андре Тан. Пояс може виглядати стильно та підкреслювати фігуру, проте лише якщо це передбачає сама куртка — вона повинна бути об'ємною.

стібка;

Найпопулярніший варіант стібки — горизонтальна широка. Крім цього, вона може бути ромбиком, але рівномірною. Зокрема, не варто обирати моделі, де присутня комбінація стібок.

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