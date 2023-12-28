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Стиль життя

Модні експерти назвали найкращі вбрання Кейт Міддлтон за 2023 рік

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Фото: Getty Images | Цей образ із зеленим капелюхом увійшов до списку найкращих

Принцеса Уельська весь 2023 рік тішила своїх шанувальників і модних експертів приголомшливим вбранням. І тепер журналісти вибрали найкращі.

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Гардероб Кейт Міддлтон змінився в міру того, як вона отримала більше обов'язків у королівській родині. У міру того, як вона з легкістю вживається в роль принцеси Уельської, її гардероб змінився разом з нею і тепер виходить далеко за рамки модних суконь і тілесних туфель LK Bennett, які ми бачили в минулому. Як показали останні 12 місяців, її вибір одягу відображає її нове становище старшого члена сім'ї. Про найкращі образи Кейт пише Daily Mail.

З роками Кейт Міддлтон виробила свій неповторний особистий стиль, заснований на брендах, яким вона залишилася вірною, від суконь-пальто до акуратних блейзерів.

Вона також створила силует, який їй личить, з вузькими плечима і вузькою талією. І тепер вона стала прихильницею довгих, нижче коліна, спідниць.

Зараз принцеса все частіше віддає данину традиціям та історії королівської сім'ї за допомогою архівних посилань, а коли справа доходить до її розкішних образів, вона продовжує підтримувати британських дизайнерів.

Вона стежить за тим, щоб у міксі були модні речі, одяг для повторного носіння й одяг, взятий напрокат, але стиль Кейт дедалі більше зміщується в бік більш високої моди, як-от вишуканий спідничний костюм Erdem, обраний для Служби Співдружності, асиметричний брючний костюм Alexander McQueen і її в'язані костюми від Sézane.

Минулого року вона не боялася експериментувати — і це принесло свої плоди, як показують ці фотографії.

Вбрання року

Костюм-двійка Кейт Erdem для служби на честь Дня Співдружності в березні випромінював гламур п'ятдесятих і абсолютно справедливо був визнаний "вбранням року".

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Костюм-двійка Erdem
Фото: Getty Images

Кейт об'єднала зшитий на замовлення темно-синій костюм, туфлі-човники Gianvito Rossi, клатч Emmy London, відповідний капелюх Sean Barrett і прикраси з королівської скриньки.

Друге місце в номінації "Вбрання року" посіла ця пара речей від Self-Portrait, доповнена клатчем Chanel.

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Вбрання від Self-Portrait
Фото: Getty Images

У цьому вбранні Кейт відвідала Національну портретну галерею після церемонії її відкриття в червні.

Блейзер року

Переможцем став м'ятно-зелений двобортний піджак від Balmain. На фото Кетрін присутня на другому дні Вімблдону.

кейт міддлтон, модні образи кейт міддлтон, стиль кейт міддлтон Fullscreen
Блейзер року
Фото: Getty Images

Кейт вирішила звернутися до стилю 1980-х, вибравши світло-зелений піджак і білу спідницю-міді для свого першого виступу на Вімблдоні цього року.

У ньому, безумовно, була атмосфера принцеси Діани 80-х, і вона завершила образ відповідною білою сумкою від Mulberry і її улюбленими білими туфлями Gianvito Rossi.

Брючний костюм року

Кейт випромінювала гламур у червоному костюмі від Alexander McQueen у поєднанні з декоративними сережками від Chalk на заході, організованому Центром раннього дитинства Королівського фонду принцеси.

кейт міддлтон, модні образи кейт міддлтон, стиль кейт міддлтон Fullscreen
Шикарний костюм від Alexander McQueen
Фото: Getty Images

Кейт завершила цей стильний образ червоною помадою і красивою укладкою.

Цей ліловий костюм від Емілії Вікстед посів друге місце.

кейт міддлтон, модні образи кейт міддлтон, стиль кейт міддлтон Fullscreen
Ліловий костюм від Емілії Вікстед
Фото: Getty Images

Зовсім нещодавно на відкритті дитячого хірургічного відділення в готелі "Евеліна" був представлений ще один чудовий брючний костюм, цього разу бірюзовий, створений її улюбленим брендом костюмів Alexander McQueen.

кейт міддлтон, модні образи кейт міддлтон, стиль кейт міддлтон Fullscreen
Брючний костюм від Alexander McQueen
Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Найкраще вбрання року в стилі кантрі-шик

Кейт зазвичай рідко з'являється в подібних вбраннях. Але ця ефектна куртка Burberry, яку вона одягала під час візиту до Шотландії в листопаді, була занадто гарна, щоб її пропустити.

кейт міддлтон, модні образи кейт міддлтон, стиль кейт міддлтон Fullscreen
Куртка від Burberry
Фото: Getty

Кейт і Вільям, відомі як герцог і герцогиня Ротсейські в Шотландії, відвідали Outfit Moray, благодійну організацію, що надає молодим людям навчання на свіжому повітрі і пригодницькі заходи.

Кейт вдало скористалася однією з головних тенденцій верхнього одягу цього сезону, одягнувши стьобану куртку кольору мілітарі від Burberry і прикрасивши культовим коричнево-чорним картатим візерунком бренду. Повсякденний образ у стилі кантрі вона завершила чорною в'язаною водолазкою, чорними джинсами Mother, парою коричневих шкіряних черевиків челсі від Reiss і золотими сережками-кільцями з крихітним гранатовим шармом від Spells of Love.

Капелюх року

Кейт сяяла під літнім сонцем під час параду у своєму зеленому капелюсі від відомого дизайнера Філіпа Трейсі, яким вона доповнила своє вбрання від Andrew Gn з гарними ґудзиками.

кейт міддлтон, модні образи кейт міддлтон, стиль кейт міддлтон Fullscreen
Капелюх року
Фото: Getty Images

Друге місце посів елегантний головний убір Sahar Millinery, який Кейт одягала разом з пальтом Eponine, створюючи повністю бордовий ансамбль.

кейт міддлтон, модні образи кейт міддлтон, стиль кейт міддлтон Fullscreen
Образ у стилі покійної королеви
Фото: Getty Images

У цьому вбранні вона віддавала данину поваги покійній королеві Єлизаветі II в першу річницю її смерті.

Образ року на червоній доріжці

Кейт пройшла червоною доріжкою Bafta в білій шифоновій сукні Alexander McQueen у поєднанні з чорними оперними рукавичками. Раніше вона носила цю сукню 2019 року, але додала рукавички і сережки Zara, які створили абсолютно новий образ.

кейт міддлтон, модні образи кейт міддлтон, стиль кейт міддлтон Fullscreen
Сукня від Alexander McQueen
Фото: Getty Images

Друге місце в цій категорії посіла прикрашена коштовностями сукня Jenny Packham, яка була абсолютно сліпучою, а тіара Lovers Knot стала ідеальним доповненням.

кейт міддлтон, модні образи кейт міддлтон, стиль кейт міддлтон Fullscreen
Вбрання від Jenny Packham
Фото: Getty

Трикотаж: образ року

Відповідний комплект трикотажних спідниць від доступного розкішного французького бренду Sézane створив образ у популярному стилі "тихої розкоші".

кейт міддлтон, модні образи кейт міддлтон, стиль кейт міддлтон Fullscreen
Образ від Sézane
Фото: Getty Images

Кейт з'явилася в цьому ефектному образі під час візиту до Університету Ноттінгем Трент.

Заснований Морганою Сезалорі 2013 року, цей бренд представляє повсякденний одяг з невеликими деталями і став наріжним каменем гардероба принцеси. Вона доповнила цей ансамбль сережками Simone Rocha з перловими краплями і замшевими туфлями Gianvito Rossi.

Пальто (сукня) року

Відзначаючи свій перший День Святого Патрика як полковника ірландської гвардії, Кейт вибрала бірюзовий ансамбль і мала царствений вигляд у зшитій на замовлення сукні-пальто від Кетрін Вокер з високим коміром.

кейт міддлтон, модні образи кейт міддлтон, стиль кейт міддлтон Fullscreen
Образ на день Святого Патрика
Фото: Getty

Бірюзовий колір відповідав плюмажам з пір'я, які носили ірландські гвардійці в ведмежих шапках.

Замшеві туфлі Gianvito Rossi в тон і екстравагантна асиметрична сукня Jane Taylor London з обробкою з плісированого тюлю завершили ансамбль.

Сукня року

Сукню в горошок, в якій знайшли відсилання до образів принцеси Діани, Кейт Міддлтон одягала, коли була присутня на церемонії вручення Ордена Підв'язки.

кейт міддлтон, модні образи кейт міддлтон, стиль кейт міддлтон Fullscreen
Сукня року
Фото: Getty Images

Елегантну міді-сукню від бренду Alessandra Rich доповнювали туфлі від Jennifer Chamandi і капелюх Philip Treacy.

Вбрання року для державного заходу

Оскільки цього року відбулася коронація короля Чарльза, то конкурентів у коронаційного вбрання Кейт Міддлтон не було.

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Коронація короля Чарльза
Фото: Getty Images

Вона мала неймовірний вигляд у сукні Alexander McQueen кольору слонової кістки, розшитій трояндами, будяком, нарцисами і трилисниками. Образ доповнювала червоно-синя церемоніальна мантія.

Завершував її образ мерехтливий головний убір з квітковим візерунком, створений дизайнерами з Alexander McQueen, обраний замість традиційної тіари.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що принц Вільям міг подарувати Кейт Міддлтон на Різдво.