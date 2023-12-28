Модные эксперты назвали лучшие наряды Кейт Миддлтон за 2023 год

Принцесса Уэльская весь 2023 год радовала своих поклонников и модных экспертов потрясающими нарядами. И теперь журналисты выбрали лучшие.

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Гардероб Кейт Миддлтон изменился по мере того, как она получила больше обязанностей в королевской семье. По мере того, как она с легкостью вживается в роль принцессы Уэльской, ее гардероб изменился вместе с ней и теперь выходит далеко за рамки модных платьев и телесных туфель LK Bennett, которые мы видели в прошлом. Как показали последние 12 месяцев, ее выбор одежды отражает ее новое положение старшего члена семьи. О лучших образах Кейт пишет Daily Mail.

С годами Кейт Миддлтон выработала свой неповторимый личный стиль, основанный на брендах, которым она осталась верна, от платьев-пальто до аккуратных блейзеров.

Она также создала силуэт, который ей идет, с узкими плечами и узкой талией. И теперь она стала поклонницей длинных, ниже колена, юбок.

Сейчас принцесса все чаще отдает дань традициям и истории королевской семьи с помощью архивных ссылок, а когда дело доходит до ее роскошных образов, она продолжает поддерживать британских дизайнеров.

Она следит за тем, чтобы в миксе были модные вещи, одежда для повторного ношения и одежда, взятая напрокат, но стиль Кейт все больше смещается в сторону более высокой моды, такой как изысканный юбочный костюм Erdem, выбранный для Службы Содружества, асимметричный брючный костюм Alexander McQueen и ее вязаные костюмы от Sézane.

В прошлом году она не боялась экспериментировать – и это принесло свои плоды, как показывают эти фотографии.

Наряд года

Костюм-двойка Кейт Erdem для службы в честь Дня Содружества в марте источал гламур пятидесятых и совершенно справедливо был признан "нарядом года".

Костюм-двойка Erdem Фото: Getty Images

Кейт объединила сшитый на заказ темно-синий костюм, туфли-лодочки Gianvito Rossi, клатч Emmy London, соответствующую шляпу Sean Barrett и украшения из королевской шкатулки.

Второе место в номинации "Наряд года" заняла эта пара вещей от Self-Portrait, дополненная клатчем Chanel.

Наряд от Self-Portrait Фото: Getty Images

В этом наряде Кейт посетила Национальную портретную галерею после церемонии ее открытия в июне.

Блейзер года

Победителем стал мятно-зеленый двубортный пиджак от Balmain. На фото Кэтрин присутствует на втором дне Уимблдона.

Блейзер года Фото: Getty Images

Кейт решила обратиться к стилю 1980-х, выбрав светло-зеленый пиджак и белую юбку-миди для своего первого выступления на Уимблдоне в этом году.

В нем определенно была атмосфера принцессы Дианы 80-х, и она завершила образ подходящей белой сумкой от Mulberry и ее любимыми белыми туфлями Gianvito Rossi.

Брючный костюм года

Кейт излучала гламур в красном костюме от Alexander McQueen в сочетании с декоративными серьгами от Chalk на мероприятии, организованном Центром раннего детства Королевского фонда принцессы.

Шикарный костюм от Alexander McQueen Фото: Getty Images

Кейт завершила этот стильный образ красной помадой и красивой укладкой.

Этот лиловый костюм от Эмилии Уикстед занял второе место.

Лиловый костюм от Эмилии Уикстед Фото: Getty Images

Совсем недавно на открытии детского хирургического отделения в отеле "Эвелина" был представлен еще один восхитительный брючный костюм, на этот раз бирюзовый, созданный ее любимым брендом костюмов Alexander McQueen.

Брючный костюм от Alexander McQueen Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Лучший наряд года в стиле кантри-шик

Кейт обычно редко появляется в подобных нарядах. Но эта эффектная куртка Burberry, которую она надевала во время визита в Шотландию в ноябре, была слишком хороша, чтобы ее пропустить.

Куртка от Burberry Фото: Getty

Кейт и Уильям, известные как герцог и герцогиня Ротсейские в Шотландии, посетили Outfit Moray, благотворительную организацию, предоставляющую молодым людям обучение на свежем воздухе и приключенческие мероприятия.

Кейт удачно воспользовалась одной из главных тенденций верхней одежды этого сезона, надев стеганую куртку цвета милитари от Burberry и украшена культовым коричнево-черным клетчатым узором бренда. Повседневный образ в стиле кантри она завершила черным вязаным водолазкой, черными джинсами Mother, парой коричневых кожаных ботинок челси от Reiss и золотыми серьгами-кольцами с крошечным гранатовым шармом от Spells of Love.

Шляпа года

Кейт сияла под летним солнцем во время парада в своей зеленой шляпе от известного дизайнера Филиппа Трейси, которой она дополнила свой наряд от Andrew Gn с красивыми пуговицами.

Шляпа года Фото: Getty Images

Второе место занял элегантный головной убор Sahar Millinery, который Кейт надевала вместе с пальто Eponine, создавая полностью бордовый ансамбль.

Образ в стиле покойной королевы Фото: Getty Images

В этом наряде она отдавала дань уважения покойной королеве Елизавете II в первую годовщину ее смерти.

Образ года на красной дорожке

Кейт прошла по красной дорожке Bafta в белом шифоновом платье Alexander McQueen в сочетании с черными оперными перчатками. Раньше она носила это платье в 2019 году, но добавила перчатки и серьги Zara, которые создали совершенно новый образ.

Платье от Alexander McQueen Фото: Getty Images

Второе место в этой категории заняло украшенное драгоценностями платье Jenny Packham, которое было совершенно ослепительным, а тиара Lovers Knot стала идеальным дополнением.

Наряд от Jenny Packham Фото: Getty

Трикотаж: образ года

Соответствующий комплект трикотажных юбок от доступного роскошного французского бренда Sézane создал образ в популярном стиле "тихой роскоши".

Образ от Sézane Фото: Getty Images

Кейт появилась в этом эффектном образе во время визита в Университет Ноттингем Трент.

Основанный Морганой Сезалори в 2013 году, этот бренд представляет повседневную одежду с небольшими деталями и стал краеугольным камнем гардероба принцессы. Она дополнила этот ансамбль серьгами Simone Rocha с жемчужными каплями и замшевыми туфлями Gianvito Rossi.

Пальто (платье) года

Отмечая свой первый День Святого Патрика в качестве полковника ирландской гвардии, Кейт выбрала бирюзовый ансамбль и выглядела царственно в сшитом на заказ платье-пальто от Кэтрин Уокер с высоким воротником.

Образ в день Святого Патрика Фото: Getty

Бирюзовый цвет соответствовал плюмажам из перьев, которые носили ирландские гвардейцы в медвежьих шапках.

Замшевые туфли Gianvito Rossi в тон и экстравагантное асимметричное платье Jane Taylor London с отделкой из плиссированного тюля завершили ансамбль.

Платье года

Платье в горошек, в котором нашли отсылки к образам принцессы Дианы, Кейт Миддлтон надевала, когда присутствовала на церемонии вручения Ордена Подвязки.

Платье года Фото: Getty Images

Элегантное миди-платье от бренда Alessandra Rich дополняли туфли от Jennifer Chamandi и шляпа Philip Treacy.

Наряд года для государственного мероприятия

Так как в этом году прошла коронация короля Чарльза, то конкурентов у коронационного наряда Кейт Миддлтон не было.

Коронация короля Чарльза Фото: Getty Images

Она выглядела невероятно в платье Alexander McQueen цвета слоновой кости, расшитом розами, чертополохом, нарциссами и трилистниками. Образ дополняла красно-синяя церемониальная мантия.

Завершал ее образ мерцающий головной убор с цветочным узором, созданной дизайнерами из Alexander McQueen, выбранный вместо традиционной тиары.

Напомним, ранее стало известно, что принц Уильям мог подарить Кейт Миддлтон на Рождество.