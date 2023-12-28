Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

Модные эксперты назвали лучшие наряды Кейт Миддлтон за 2023 год

кейт миддлтон, модные образы кейт миддлтон, стиль кейт миддлтон
Фото: Getty Images | Этот образ с зеленой шляпой вошел в список лучших

Принцесса Уэльская весь 2023 год радовала своих поклонников и модных экспертов потрясающими нарядами. И теперь журналисты выбрали лучшие.

Related video

Гардероб Кейт Миддлтон изменился по мере того, как она получила больше обязанностей в королевской семье. По мере того, как она с легкостью вживается в роль принцессы Уэльской, ее гардероб изменился вместе с ней и теперь выходит далеко за рамки модных платьев и телесных туфель LK Bennett, которые мы видели в прошлом. Как показали последние 12 месяцев, ее выбор одежды отражает ее новое положение старшего члена семьи. О лучших образах Кейт пишет Daily Mail.

С годами Кейт Миддлтон выработала свой неповторимый личный стиль, основанный на брендах, которым она осталась верна, от платьев-пальто до аккуратных блейзеров.

Она также создала силуэт, который ей идет, с узкими плечами и узкой талией. И теперь она стала поклонницей длинных, ниже колена, юбок.

Сейчас принцесса все чаще отдает дань традициям и истории королевской семьи с помощью архивных ссылок, а когда дело доходит до ее роскошных образов, она продолжает поддерживать британских дизайнеров.

Она следит за тем, чтобы в миксе были модные вещи, одежда для повторного ношения и одежда, взятая напрокат, но стиль Кейт все больше смещается в сторону более высокой моды, такой как изысканный юбочный костюм Erdem, выбранный для Службы Содружества, асимметричный брючный костюм Alexander McQueen и ее вязаные костюмы от Sézane.

В прошлом году она не боялась экспериментировать – и это принесло свои плоды, как показывают эти фотографии.

Наряд года

Костюм-двойка Кейт Erdem для службы в честь Дня Содружества в марте источал гламур пятидесятых и совершенно справедливо был признан "нарядом года".

кейт миддлтон, модные образы кейт миддлтон, стиль кейт миддлтон Fullscreen
Костюм-двойка Erdem
Фото: Getty Images

Кейт объединила сшитый на заказ темно-синий костюм, туфли-лодочки Gianvito Rossi, клатч Emmy London, соответствующую шляпу Sean Barrett и украшения из королевской шкатулки.

Второе место в номинации "Наряд года" заняла эта пара вещей от Self-Portrait, дополненная клатчем Chanel.

кейт миддлтон, модные образы кейт миддлтон, стиль кейт миддлтон Fullscreen
Наряд от Self-Portrait
Фото: Getty Images

В этом наряде Кейт посетила Национальную портретную галерею после церемонии ее открытия в июне.

Блейзер года

Победителем стал мятно-зеленый двубортный пиджак от Balmain. На фото Кэтрин присутствует на втором дне Уимблдона.

кейт миддлтон, модные образы кейт миддлтон, стиль кейт миддлтон Fullscreen
Блейзер года
Фото: Getty Images

Кейт решила обратиться к стилю 1980-х, выбрав светло-зеленый пиджак и белую юбку-миди для своего первого выступления на Уимблдоне в этом году.

В нем определенно была атмосфера принцессы Дианы 80-х, и она завершила образ подходящей белой сумкой от Mulberry и ее любимыми белыми туфлями Gianvito Rossi.

Брючный костюм года

Кейт излучала гламур в красном костюме от Alexander McQueen в сочетании с декоративными серьгами от Chalk на мероприятии, организованном Центром раннего детства Королевского фонда принцессы.

кейт миддлтон, модные образы кейт миддлтон, стиль кейт миддлтон Fullscreen
Шикарный костюм от Alexander McQueen
Фото: Getty Images

Кейт завершила этот стильный образ красной помадой и красивой укладкой.

Этот лиловый костюм от Эмилии Уикстед занял второе место.

кейт миддлтон, модные образы кейт миддлтон, стиль кейт миддлтон Fullscreen
Лиловый костюм от Эмилии Уикстед
Фото: Getty Images

Совсем недавно на открытии детского хирургического отделения в отеле "Эвелина" был представлен еще один восхитительный брючный костюм, на этот раз бирюзовый, созданный ее любимым брендом костюмов Alexander McQueen.

кейт миддлтон, модные образы кейт миддлтон, стиль кейт миддлтон Fullscreen
Брючный костюм от Alexander McQueen
Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Лучший наряд года в стиле кантри-шик

Кейт обычно редко появляется в подобных нарядах. Но эта эффектная куртка Burberry, которую она надевала во время визита в Шотландию в ноябре, была слишком хороша, чтобы ее пропустить.

кейт миддлтон, модные образы кейт миддлтон, стиль кейт миддлтон Fullscreen
Куртка от Burberry
Фото: Getty

Кейт и Уильям, известные как герцог и герцогиня Ротсейские в Шотландии, посетили Outfit Moray, благотворительную организацию, предоставляющую молодым людям обучение на свежем воздухе и приключенческие мероприятия.

Кейт удачно воспользовалась одной из главных тенденций верхней одежды этого сезона, надев стеганую куртку цвета милитари от Burberry и украшена культовым коричнево-черным клетчатым узором бренда. Повседневный образ в стиле кантри она завершила черным вязаным водолазкой, черными джинсами Mother, парой коричневых кожаных ботинок челси от Reiss и золотыми серьгами-кольцами с крошечным гранатовым шармом от Spells of Love.

Шляпа года

Кейт сияла под летним солнцем во время парада в своей зеленой шляпе от известного дизайнера Филиппа Трейси, которой она дополнила свой наряд от Andrew Gn с красивыми пуговицами.

кейт миддлтон, модные образы кейт миддлтон, стиль кейт миддлтон Fullscreen
Шляпа года
Фото: Getty Images

Второе место занял элегантный головной убор Sahar Millinery, который Кейт надевала вместе с пальто Eponine, создавая полностью бордовый ансамбль.

кейт миддлтон, модные образы кейт миддлтон, стиль кейт миддлтон Fullscreen
Образ в стиле покойной королевы
Фото: Getty Images

В этом наряде она отдавала дань уважения покойной королеве Елизавете II в первую годовщину ее смерти.

Образ года на красной дорожке

Кейт прошла по красной дорожке Bafta в белом шифоновом платье Alexander McQueen в сочетании с черными оперными перчатками. Раньше она носила это платье в 2019 году, но добавила перчатки и серьги Zara, которые создали совершенно новый образ.

кейт миддлтон, модные образы кейт миддлтон, стиль кейт миддлтон Fullscreen
Платье от Alexander McQueen
Фото: Getty Images

Второе место в этой категории заняло украшенное драгоценностями платье Jenny Packham, которое было совершенно ослепительным, а тиара Lovers Knot стала идеальным дополнением.

кейт миддлтон, модные образы кейт миддлтон, стиль кейт миддлтон Fullscreen
Наряд от Jenny Packham
Фото: Getty

Трикотаж: образ года

Соответствующий комплект трикотажных юбок от доступного роскошного французского бренда Sézane создал образ в популярном стиле "тихой роскоши".

кейт миддлтон, модные образы кейт миддлтон, стиль кейт миддлтон Fullscreen
Образ от Sézane
Фото: Getty Images

Кейт появилась в этом эффектном образе во время визита в Университет Ноттингем Трент.

Основанный Морганой Сезалори в 2013 году, этот бренд представляет повседневную одежду с небольшими деталями и стал краеугольным камнем гардероба принцессы. Она дополнила этот ансамбль серьгами Simone Rocha с жемчужными каплями и замшевыми туфлями Gianvito Rossi.

Пальто (платье) года

Отмечая свой первый День Святого Патрика в качестве полковника ирландской гвардии, Кейт выбрала бирюзовый ансамбль и выглядела царственно в сшитом на заказ платье-пальто от Кэтрин Уокер с высоким воротником.

кейт миддлтон, модные образы кейт миддлтон, стиль кейт миддлтон Fullscreen
Образ в день Святого Патрика
Фото: Getty

Бирюзовый цвет соответствовал плюмажам из перьев, которые носили ирландские гвардейцы в медвежьих шапках.

Замшевые туфли Gianvito Rossi в тон и экстравагантное асимметричное платье Jane Taylor London с отделкой из плиссированного тюля завершили ансамбль.

Платье года

Платье в горошек, в котором нашли отсылки к образам принцессы Дианы, Кейт Миддлтон надевала, когда присутствовала на церемонии вручения Ордена Подвязки.

кейт миддлтон, модные образы кейт миддлтон, стиль кейт миддлтон Fullscreen
Платье года
Фото: Getty Images

Элегантное миди-платье от бренда Alessandra Rich дополняли туфли от Jennifer Chamandi и шляпа Philip Treacy.

Наряд года для государственного мероприятия

Так как в этом году прошла коронация короля Чарльза, то конкурентов у коронационного наряда Кейт Миддлтон не было.

кейт миддлтон, модные образы кейт миддлтон, стиль кейт миддлтон Fullscreen
Коронация короля Чарльза
Фото: Getty Images

Она выглядела невероятно в платье Alexander McQueen цвета слоновой кости, расшитом розами, чертополохом, нарциссами и трилистниками. Образ дополняла красно-синяя церемониальная мантия.

Завершал ее образ мерцающий головной убор с цветочным узором, созданной дизайнерами из Alexander McQueen, выбранный вместо традиционной тиары.

Напомним, ранее стало известно, что принц Уильям мог подарить Кейт Миддлтон на Рождество.