Кейт Міддлтон продемонструвала на публіці ансамбль кольору петроль (відео, фото)

Королівська сім'я традиційно збирається на Різдво в Сандрінгемі.

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Британська королівська сім'я відвідала урочисту різдвяну церковну службу в Сандрінгемі, і майбутня королева Кейт Міддлтон знову продемонструвала бездоганний смак і елегантність, пише Hello.

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Принцеса Уельська, яка останнім часом все частіше обирає колір петроль (колір глибокої морської хвилі). У сукнях цього відтінку вона з'являлася на важливих державних заходах, а тепер ансамбль такого ж кольору вибрала для відвідування церкви. На ній було елегантне пальто з поясом, заниженою талією і коміром. Під пальто королівська особа одягла затишний джемпер з високим коміром, що ідеально підходить для захисту від грудневої прохолоди. До нього вона додала струмливу спідницю зі складками, а образ завершували замшеві темно-сині чоботи до коліна і капелюшок у тон.

Принц і принцеса Уельські прийшли до церкви з дітьми та племінниками Фото: Getty

Що стосується прикрас, то принцеса Уельська вибрала сережки-краплі з сапфірами і діамантами, які дуже схожі на її обручку.

Йдучи до церкви, Кейт тримала за руку юну принцесу Шарлотту. Дівчинка була в темно-зеленому пальті, темних колготках і лакованих туфлях у стилі Мері Джейн.

Принц Джордж мав елегантний вигляд, як завжди, у синьому костюмі, як і його батько, принц Вільям, але всю увагу затьмарив маленький Луї, одягнений у штани в клітину і вкорочене пальто. Він ішов до церкви, тримаючи за руку свою троюрідну сестру Мію Тіндалл, доньку Майка і Зари Тіндалл.

Сара Фергюсон, яка була серед членів королівської сім'ї на службі, вбралася в стильне смарагдово-зелене пальто, додавши обідок, прикрашений павичевим пір'ям, зелені півчобітки і зелений замшевий клатч.

Король Чарльз і королева Камілла мали дуже схожий вигляд, вибравши нейтральні палітри. Її Величність була одягнена у світло-коричневе пальто і такий самий капелюх, а її чоловік був у коричневому пальті.

Раніше Фокус писав, що принц Луї повеселив публіку під час запису концерту різдвяних гімнів.