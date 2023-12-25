Принц Луї розчулив публіку на різдвяному концерті (відео)

Принц Луї не зміг приховати свого захоплення, побачивши улюбленого актора.

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П'ятирічний принц Луї, молодша дитина принца і принцеси Уельських, який давно є улюбленцем публіки завдяки своїй дитячій безпосередності, вкотре викликав посмішки в прихильників британської королівської сім'ї. На каналі ITV вийшов у записі концерт різдвяних гімнів, який ще 8 грудня у Вестмінстерському абатстві провела Кейт Міддлтон, і глядачі змогли побачити чимало моментів, які не потрапили на камери численних фотографів, пише Hello.

Принц Луї вперше приєднався до батьків і старших брата та сестри на концерті. Коли актор Джим Бродбент читав "Листи Діда Мороза" від Дж.Р.Р. Толкіна, у принца Луї буквально загоряються очі. Його помітили, коли він підштовхував свою матір Кейт, шепотів "мама" і вказував на удостоєну нагород зірку, поки той читав публіці.

Прийшовши на концерт, юний принц відправив листи дітям, яким пощастило менше, ніж йому, а потім уся сім'я співала гімни в залі, заповненій 1500 людьми. Це були акушерки, вихователі дитячих садків і волонтери дитячого банку

Серед інших моментів, які потішили публіку, був епізод, коли наприкінці читання Бродбента принци Вільям і принц Джордж також обмінялися посмішками, а по каплиці рознеслося святкове вітання.

Під час ще одного кумедного моменту концерту принца Луї помітили, як він нахабно задув свічку своєї сестри Шарлотти.

Служба "Разом на Різдво", підтримувана Королівським фондом, цього року була проведена на честь тих, хто займається підтримкою немовлят, маленьких дітей і сімей по всій Великій Британії. Пов'язаний з кампанією Кейт Shaping Us захід демонструє "надію на нове життя і чому так важливо створювати підтримуючий, турботливий світ навколо дітей і дорослих у їхньому житті".

Відкриваючи церемонію, принцеса Уельська в монохромному вбранні запросила глядачів, які спостерігають з дому напередодні Різдва, переглянути службу, і розповіла про значення Різдва.

"Різдво — це час, коли ми збираємося разом і святкуємо народження дитини. Народження кожної дитини — дорогоцінний і важливий час, він об'єднує нас, щоб замислитися про нові починання, і дає надію на майбутнє. Протягом наших найбільш ранніх взаємодій, стосунків і досвіду з тими, хто нас любить, ще до нашого народження, ми закладаємо основи для багато чого з того, від чого залежатиме це майбутнє. Але тільки цінуючи і підтримуючи життєво важливу роль дорослих у світі дітей, ми можемо сподіватися змінити ситуацію", — сказала вона.

Принц Вільям також взяв участь у службі, прочитавши Євангеліє від Луки.

На церемонії також були присутні принцеса Беатріс, її пасинок Крістофер Мапеллі Моцці та чоловік Едоардо Мапеллі Моцці, а також принцеса Євгенія, Зара Тіндалл, Пітер Філіпс та його доньки Саванна та Ісла, а також сестра Кейт Піппа та чоловік Джеймс Метьюз, леді Сара Чатто та її чоловік Деніел Чатто.

Хоча короля і королеви Камілли не було на заході, вони пожертвували різдвяні ялинки з Великого Віндзорського парку для прикрашання Вестмінстерського абатства, які після служби передали в дар місцевій громаді.

Серед знаменитостей, які вітали королівську сім'ю, були співаки Беверлі Найт, Адам Ламберт і музикант Джейкоб Коллієр.

Раніше Фокус писав, що суперняня Джо Фрост розповіла, чому принц Луї поводиться на публіці зухвало.