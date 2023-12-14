Суперняня Джо Фрост розповіла, чому принц Луї поводиться на публіці зухвало

Експертка похвалила витримку принца і принцеси Уельських, які дозволяють синові бути самим собою, але водночас делікатно вчать його дотримуватися правил.

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Молодший син принца і принцеси Уельських, п'ятирічний принц Луї, вже давно став улюбленцем публіки завдяки своїй дитячій безпосередності та непосидючості. Якщо його старші брат і сестра поводяться на урочистих заходах стримано, то Луї всіляко демонструє своє неприйняття протоколу і суворих правил. Відома експертка з виховання дітей і фахівчиня з догляду за дітьми Джо Фрост, яку ще часто називають Суперняня, дала свою оцінку поведінці хлопчика, написавши з цього приводу пост у соцмережі.

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"Я вважаю, що принц Луї — дуже чутлива людина, він збуджується сильними енергетичними переживаннями та іноді може хвилюватися до такої міри, що його поведінка може бути непередбачуваною. Іноді це може бути мило, наприклад, задувати свічки, або зухвало, коли він не хоче робити те, про що його просять батьки. Його батьки регулюють поведінку свого сина в громадських місцях, вони балансують, залишаючи простір, щоб принц Луї міг бути самим собою емоційно, і в той же час прищеплюють важливість соціальної поведінки в громадських місцях, і я вважаю, що це слід визнати і доповнити, оскільки багато сімей роблять те ж", — написала вона.

За словами експерта, у цій ситуації дуже правильно поводиться принц Вільям.

"Принц Вільям, напористий інтуїтивний батько, на мій погляд, демонструє свою впевнену здатність тримати Луї за руку, щоб уберегти його і не створювати якихось зухвалих "неприємностей" у церкві, залишаючись водночас спокійним і впевненим у собі, що насправді є енергією, якої потребує принц Луї. Хлопчик знає, що він повинен поводитися в цей момент, як і очікувалося, у членів королівської сім'ї є стандарти, які повинні бути у багатьох сімей... Присутність уважності принца Вільяма змушує його почуватися невимушено. Я кажу браво обом батькам, вони проробляють виняткову роботу під пильною увагою багатьох", — підсумувала Фрост.

Зовсім недавно, під час концерту різдвяних гімнів у Вестмінстерському абатстві, принц Луї пустував, задувши свічку принцеси Шарлотти. Потім те саме він хотів зробити зі свічкою батька, але той делікатно перенаправив його увагу в інше русло.

Раніше Фокус писав, що принц Луї разюче схожий на принца Вільяма на архівному дитячому знімку.