Знову в ділі: принц Луї задув свічку принцеси Шарлотти під час служби (фото)

Після цього він потягнувся до свічки в руках батька, проте витівка не вдалася.

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Пʼятирічний принц Луї знову опинився в центрі уваги публіки під час різдвяного концерту у Вестмінстерському абатстві на початку грудня 2023. Про це пише People.

На фото потрапив момент, коли менший син Кейт Міддлтон та принца Вільяма задуває свічку своєї восьмирічної сестри принцеси Шарлотти на святковій службі.

На зображенні можна побачити доньку Уельських, яка посміхається, у той час як сама Кейт Міддлтон спостерігала за сценою позаду двох дітей і виразом обличчя демонструвала свій спокій та прийняття ситуації.

Кейт Міддлтон та принц Вільям з дітьми Фото: Getty Images

На цьому витівки Луї не закінчилися. Він також повернувся до свого тата, принца Вільяма, щоб задути і його свічку. Проте принц Уельський захистив її рукою. У цей момент Кетрін широко посміхалася, спостерігаючи за кумедною поведінкою сина.

Кейт Міддлтон та принц Вільям з дітьми Фото: Getty Images

Принц Луї часто тішить публіку своєю "живою" поведінкою та емоціями. Він показував язика, закривав рукою рот мамі, закочував очі, коли за ним спостерігали тисячі королівських шанувальників.

Принц Луї задув свічку принцеси Шарлотти Фото: Getty Images

Десятирічий принц Джордж поважно тримав свою свічку та поводив себе спокійно. Вечір пройшов доволі успішно для принцеси Уельської, яка з 2021 року проводить спеціальні концерти колядок до свята. Цього року подія присвячена дітям та материнству.

Принц Луї Фото: Getty Images

Нагадаємо, Кейт Міддлтон привела трьох дітей у Вестмінстерське абатство на щорічний концерт колядок.

Також Фокус писав про рідкісну появу сестри Кейт Міддлтон на публіці в компаніїї чоловіка.