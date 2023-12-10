Снова в деле: принц Луи задул свечу принцессы Шарлотты во время службы (фото)

После этого он потянулся к свече в руках отца, однако затея не удалась.

Related video

Пятилетний принц Луи снова оказался в центре внимания публики во время рождественского концерта в Вестминстерском аббатстве в начале декабря 2023 года. Об этом пишет People.

На фото попал момент, когда младший сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма задувает свечу своей восьмилетней сестры принцессы Шарлотты на праздничной службе.

На изображении можно увидеть улыбающуюся дочь Уэльских, в то время как сама Кейт Миддлтон наблюдала за сценой позади двух детей и выражением лица демонстрировала свое спокойствие и принятие ситуации.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми Фото: Getty Images

На этом выходки Луи не закончились. Он также повернулся к своему папе, принцу Уильяму, чтобы задуть и его свечу. Однако принц Уэльский защитил ее рукой. В этот момент Кэтрин широко улыбалась, наблюдая за забавным поведением сына.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми Фото: Getty Images

Принц Луи часто радует публику своим "живым" поведением и эмоциями. Он показывал язык, закрывал рукой рот маме, закатывал глаза, когда за ним наблюдали тысячи королевских поклонников.

Принц Луи задул свечу принцессы Шарлотты Фото: Getty Images

Десятилетний принц Джордж важно держал свою свечу и вел себя спокойно. Вечер прошел довольно успешно для принцессы Уэльской, которая с 2021 года проводит специальные концерты колядок к празднику. В этом году событие посвящено детям и материнству.

Принц Луи Фото: Getty Images

Напомним, Кейт Миддлтон привела троих детей в Вестминстерское аббатство на ежегодный концерт колядок.

Также Фокус писал о редком появлении сестры Кейт Миддлтон на публике в компании мужа.