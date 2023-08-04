Принц Луї вражаюче схожий на принца Вільяма на архівному дитячому знімку (фото)

Архівні знімки були зроблені в маєтку Сандрінгем у січні 1988 року.

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Принц і принцеса Уельські є гордими батьками десятирічного принца Джорджа, восьмирічної принцеси Шарлотти і п'ятирічного принца Луї. На архівних знімках, які з'явилися в Мережі, видно вражаючу схожість принца Вільяма в дитинстві та принца Луї. Про це пише Hello.

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З роками, коли діти виросли, було помічено, наскільки принцеса Шарлотта схожа на покійну королеву Єлизавету II і леді Сару Чатто в дитинстві. А одна фотографія юної принцеси змусила принца Вільяма замислитися 2020 року, коли він вирішив, що це його зображення в дитинстві.

Але схожість між молодим Вільямом і його молодшою дитиною вражаюча.

На архівних знімках Вільям, одягнений у блідо-блакитне пальто і довгі шкарпетки, грає на старовинній пожежній машині з молодшим братом принцом Гаррі та їхніми двоюрідними братом і сестрою — Пітером Філліпсом і Зарою Тіндалл. Знімки були зроблені в маєтку Сандрінгем у січні 1988 року, коли Вільяму зараз було б стільки ж, скільки зараз Луї.

Принц Вільям Фото: Getty Images

Раніше Фокус писав, що принц Луї знову опинився в центрі уваги через свою кумедну поведінку.