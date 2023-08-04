Принц Луи поразительно похож на принца Уильяма на архивном детском снимке (фото)

Архивные снимки были сделаны в поместье Сандрингем в январе 1988 года.

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Принц и принцесса Уэльские являются гордыми родителями десятилетнего принца Джорджа, восьмилетней принцессы Шарлотты и пятилетнего принца Луи. На архивных снимках, которые появились в Сети, видно поразительное сходство принца Уильяма в детстве и принца Луи. Об этом пишет Hello.

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С годами, когда дети выросли, было замечено, насколько принцесса Шарлотта похожа на покойную королеву Елизавету II и леди Сару Чатто в детстве. А одна фотография юной принцессы заставила принца Уильяма задуматься в 2020 году, когда он решил, что это его изображение в детстве.

Но сходство между молодым Уильямом и его младшим ребенком поразительно.

На архивных снимках Уильям, одетый в бледно-голубое пальто и длинные носки, играет на старинной пожарной машине с младшим братом принцем Гарри и их двоюродными братом и сестрой — Питером Филлипсом и Зарой Тиндалл. Снимки были сделаны в поместье Сандрингем в январе 1988 года, когда Уильяму сейчас было бы столько же, сколько сейчас Луи.

Принц Уильям Фото: Getty Images

Ранее Фокус писал, что принц Луи снова оказался в центре внимания из-за своего забавного поведения.