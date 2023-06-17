Принц Луї знову опинився в центрі уваги через свою кумедну поведінку (фото)

Принц Луї є фаворитом серед королівських шанувальників завдяки його ентузіазму під час публічних виступів.

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Принц і принцеса Уельські зробили Trooping the Colour сімейною подією, взявши на святкування у суботу, 17 червня, своїх трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту та принца Луї. Про це пише Hello.

Сім'я з п'яти чоловік приєдналася до короля Чарльза, королеви Камілла і герцогині Единбурзької в цей історичний день, який ознаменував собою перший військовий захід Чарльза як монарх і перший захід принцеси Кейт з тих пір, як вона стала новим полковником ірландської.

З того моменту, як натовп побачив 9-річного Джорджа, 8-річну Шарлотту та їхнього молодшого брата, всі погляди були прикуті до них. Особливо це стосується принца Луї, якому 23 квітня виповнилося 5 років.

Шанувальники вперше побачили вбрання молодих членів королівської сім'ї: Луї та його старший брат були одягнені у темно-сині піджаки та червоні краватки, а Шарлотта була одягнена у чарівну білу сукню з червоними деталями.

Принцеса Шарлотта, принц Луї та принц Джордж Фото: Getty Images

Молодший син Кейт Міддлтон та принца Вільяма веселився і корчив пики під час сьогоднішніх заходів.

Принц Луї Фото: Getty Images

На одній із фотографій видно, як Луї затискає ніс, сидячи в кареті поряд зі своїм братом та сестрою. Тим часом принцеса Шарлотта, схоже, не обурилася енергійною поведінкою свого брата.

Принц Луї та принцеса Шарлотта Фото: Getty Images

Потім Джордж, Шарлотта та Луї приєдналися до інших членів королівської родини на балконі Букінгемського палацу. На фотографіях видно, як Луї закриває вуха під час гучних звуків від прольоту літаків, а потім кумедно жестикулює руками.

Кейт Міддлтон та принц Вільям з дітьми на балконі Букінгемського палацу Фото: Getty Images Принц Луї Фото: Getty Images

Trooping the Color випадає на третю суботу червня і знаменує собою офіційний день народження монарха — фактичний день народження короля припадає на 14 листопада.

Історично склалося так, що офіційні урочистості з нагоди дня народження государя часто проводились у літні місяці через погодні умови, що дозволяло королівським шанувальникам належним чином відсвяткувати цю подію. Понад 1400 парадних солдатів, 200 коней та 400 музикантів беруть участь у демонстрації військової точності, мистецтва верхової їзди та фанфар.

Раніше Фокус писав, що принц Луї знову насмішив публіку поведінкою на балконі Букінгемського палацу під час коронації короля Чарльза |||