Принцеса Шарлотта одягла на парад чарівну біло-червону сукню

Принцеса Кейт може бути найбільшою модницею в королівській родині, але її дочка принцеса Шарлотта безперечно йде її стопами.

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Дочка Кейт Міддлтон та принца Вільяма, 8-річна принцеса Шарлотта, їхала разом із братами принцом Луї та принцом Джорджем у каретній ході Trooping the Color. Про це пише Hello.

Для параду на честь дня народження короля Чарльза Шарлотта обрала чарівну традиційну білу сукню з коміром, червоною вишивкою та бантом. Дівчинка доповнила образ простими білими туфлями-човниками вартістю 115 доларів. Принцеса зробила свою фірмову зачіску — темно-русяве волосся вона заплела в косички і зібрала назад.

Принцеса Шарлотта, принц Луї та принц Джордж Фото: Getty Images

Принцеса Шарлотта їхала в каретній ході парадом кінної гвардії зі своїми братами — 5-річним принцом Луї та 9-річним принцом Джорджем.

Також у кареті їхала принцеса Уельська, яка обрала для Trooping the Color елегантну смарагдово-зелену сукню від Andrew Gnа та капелюху Philip Treacy, і королева Камілла, одягнена в яскраво-червоне шовкове пальто, натхнене уніформою гренадерської гвардійської гвардії.

Принцеса Шарлотта, королева Камілла та Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Нагадаємо, стало відомо, який титул отримає принцеса Шарлотта після коронації Вільяма.

Також Фокус писав, хто відповідає за образи найстильніших жінок королівської родини.