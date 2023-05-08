Принц Луї знову насмішив публіку поведінкою на балконі Букінгемського палацу (відео)

Маленький принц не розчарував шанувальників королівської родини.

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П'ятирічний принц Луї знову став зіркою коронації свого діда Чарльза III, оскільки з дитячою безпосередністю демонстрував, що йому досить нудно чітко дотримуватись королівського протоколу. Якщо у Вестмінстерському абатстві молодший син принца та принцеси Уельських позіхав, то на балконі Букінгемського палацу дав волю емоціям. Відповідні відео облетіли мережу та чимало порадували шанувальників монаршої родини.

В очікуванні прольоту літаків та гелікоптерів над палацом юний принц всіляко демонстрував своє нетерпіння. Він стукав кулаками по балкону, крутився на всі боки, розмахував руками і всім своїм виглядом демонстрував, як хоче найшвидше піти подалі від багатотисячного натовпу, що зібрався перед палацом.

Його мати, Кейт Міддлтон, яка про щось розмовляла із Софі Уессекською, кілька разів звернулася до молодшої дитини, після чого та ненадовго заспокоювалася, але потім знову починала веселити публіку.

Луї був по-царськи одягнений у синю туніку зі шкіри з підв'язками Hainsworth зі спеціально розробленою мереживною прикрасою на комірі, манжетах і переді, зробленим на замовлення кравцями Севіл-Роу Деге та Скіннером. На штанах була чорна із синім смужка.

Під час прольоту повітряних суден хлопчик із захопленням дивився на них і щось показував своїй сестрі Шарлотті.

Раніше Фокус писав, що Луї зворушливо тримав за руку Шарлотту. Фото брата та сестри облетіли мережу та зворушили королівських шанувальників.