Принц Луї позіхав під час коронації короля Чарльза ІІІ (фото, відео)

Вкотре поведінка молодшого сина принца та принцеси Уельських залишила у захваті королівських шанувальників.

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5-річний принц Луї з'явився у Вестмінстерському абатстві в Лондоні разом зі своїми батьками, принцом Вільямом та Кейт Міддлтон, а також зі своєю старшою сестрою принцесою Шарлоттою. Про це пише PageSix.

Малюк, який потрапив у заголовки газет через свої витівки під час платинового ювілею королеви Єлизавети II у червні 2022 року, стояв поряд зі своєю мамою, яка стежила за ним протягом усієї церемонії. Спочатку Луї поводився якнайкраще, проте згодом він став часто позіхати.

Принц Вільям, Кейт Міддлтон, принцеса Шарлотта та принц Луї Фото: Getty Images

Для багатьох його дії стали освіжаючим нагадуванням про те, що навіть королівські діти несприйнятливі до пишності, що оточує їх.

У Twitter один користувач пожартував: "Я тут лише через міміку принца Луї".

Інший додав: "Я хотів би, щоб камера показувала більше принца Луї, його вираз обличчя робить цю родину".

Принц Луї зайняв своє місце поряд з матір'ю після проходження через абатство, а за півтори години його забрала няня.

Нагадаємо, минулого року Луї потрапив до заголовків газет завдяки своїй яскравій поведінці, яку він продемонстрував на балконі під час Платинового ювілею королеви Єлизавети II. Молодий член королівської родини не лише закрив вуха та кричав під час публічної події, а й висунув мову своїй мамі на конкурсі за три дні.

"Принц Луї затьмарює всіх", — захоплювався один фанат. "Принц Луї, який плаче через те, що літаки надто гучні, безперечно, стане моїм улюбленим моментом ювілею", — прокоментував тоді інший.

Також Фокус писав, що принц Джордж виконав роль почесного пажа на коронації короля Чарльза ІІІ.