Майбутній король. Принц Джордж виконав роль почесного пажа на коронації короля Чарльза ІІІ

Старший син Кейт Міддлтон та принца Вільяма ніс мантію свого дідуся на коронації.

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Принц Джордж отримав важливу роль у церемонії коронації короля Чарльза ІІІ. Він став наймолодшим із почесних пажів, які несли мантію короля. Про це пише Daily Mail.

Дев'ятирічний принц Джордж є найвідомішим із чотирьох пажів короля на його коронації.

До нього приєдналися 13-річні Ніколас Барклай та лорд Олівер Чолмонделі, та 12-річний Ральф Толлемач – усі сини знатних сімей, пов'язаних з королівською родиною.

Принца Джорджа було призначено почесним пажем короля Чарльза Фото: Getty Images

Джордж та інші пажі одягли традиційну уніформу, вперше побачену на коронації короля Едуарда VII у 1902 році: червоні туніки, прикрашені золотим мереживом та синіми оксамитовими манжетами.

Ці особливі вбрання були вперше створені Еде та Равенскрофт під час правління покійної королеви.

Хлопчики йшли за королем Чарльзом, коли він йшов до місця коронації.

Усі почесні пажі королеви-консорта походять із сім'ї Її Величності. Серед них її онуки Гас та Луї Лопес, 13 років, та Фредді Паркер Боулз, 13 років. Її племінник Артур Елліот, 10 років, є її четвертим пажем.

Ці четверо одягнені в дещо інше вбрання, яке віддає данину військової приналежності Її Величності. Гас та Артур носять одяг, заснований на уніформі стрільців, головнокомандувачем яких є Камілла.

Тим часом Луї та Фредді одягнені в одяг, натхненний уніформою гренадерської гвардії. Він повторює елементи військової форми із золотими манжетами.

Принца Джорджа було призначено почесним пажем короля Чарльза Фото: Getty Images

Принц Джордж — наймолодший із майбутніх королів, який зіграв офіційну роль у сьогоднішній коронації, який був одним із чотирьох почесних пажів свого діда.

Цей вибір демонструє рішучість Чарльза та Камілли поставити вірну сім'ю та друзів у центр цієї історичної події у Вестмінстерському абатстві – першої коронації в Англії з того часу, як покійну королеву було короновано у червні 1953 року.

Чарльз був коронований на християнській церемонії, що має тисячолітню історію.

Принца Джорджа було призначено почесним пажем короля Чарльза Фото: Getty Images

Гості короля почали прибувати в абатство з 7-ї ранку — за чотири години до церемонії. Близько 100 глав держав перебувають у Лондоні із представниками 203 країн.

Принцеса Шарлотта та принц Луї також присутні на коронації короля Чарльза. Вони сидять у першій лаві разом з Кейт Міддлтон і принцом Вільямом.

Вбрання принцеси Шарлотти повторює вбрання принцеси Уельської. Особливу увагу привернув головний убір – прикраса у вигляді діадеми зі срібної нитки та кришталю.