Принц Луи снова насмешил публику поведением на балконе Букингемского дворца (видео)

Маленький принц не разочаровал поклонников королевской семьи.

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Пятилетний принц Луи снова стал звездой коронации своего деда Чарльза III, поскольку с детской непосредственностью демонстрировал, что ему довольно скучно четко соблюдать королевский протокол. Если в Вестминстерском аббатстве младший сын принца и принцессы Уэльских зевал, то на балконе Букингемского дворца дал волю эмоциям. Соответствующие видео облетели Сеть и немало повеселили поклонников монаршей семьи.

В ожидании пролета самолетов и вертолетов над дворцом юный принц всячески демонстрировал свое нетерпение. Он стучал кулаками по балкону, вертелся во все стороны, размахивал руками и всем своим видом выражал, что хочет поскорее уйти подальше от многотысячной толпы, собравшейся перед дворцом.

Его мать, Кейт Миддлтон, которая о чем-то переговаривалась с Софи Уэссекской, несколько раз обратилась к младшему ребенку, после чего тот ненадолго успокаивался, но затем снова начинал веселить публику.

Луи был по-царски одет в синюю тунику из кожи с подвязками Hainsworth со специально разработанным кружевным украшением на воротнике, манжетах и переде, сделанным на заказ портными Сэвил-Роу Деге и Скиннером. На брюках была черная с синим полоска.

Во время пролета воздушных суден мальчик с восхищением смотрел на них и что-то показывал своей сестре Шарлотте.

Ранее Фокус писал, что Луи трогательно держал за руку Шарлотту. Фото брата и сестры облетели Сеть и умилили королевских поклонников.