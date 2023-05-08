Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни Коронация Чарльза III

Принц Луи снова насмешил публику поведением на балконе Букингемского дворца (видео)

принц Луи, принцесса Шарлотта, букингемский дворец, коронация Чарльза III
Фото: Getty | Принц Луи развлекался в ожидании пролета ВВС

Маленький принц не разочаровал поклонников королевской семьи.

Related video

Пятилетний принц Луи снова стал звездой коронации своего деда Чарльза III, поскольку с детской непосредственностью демонстрировал, что ему довольно скучно четко соблюдать королевский протокол. Если в Вестминстерском аббатстве младший сын принца и принцессы Уэльских зевал, то на балконе Букингемского дворца дал волю эмоциям. Соответствующие видео облетели Сеть и немало повеселили поклонников монаршей семьи.

В ожидании пролета самолетов и вертолетов над дворцом юный принц всячески демонстрировал свое нетерпение. Он стучал кулаками по балкону, вертелся во все стороны, размахивал руками и всем своим видом выражал, что хочет поскорее уйти подальше от многотысячной толпы, собравшейся перед дворцом.

Его мать, Кейт Миддлтон, которая о чем-то переговаривалась с Софи Уэссекской, несколько раз обратилась к младшему ребенку, после чего тот ненадолго успокаивался, но затем снова начинал веселить публику.

Луи был по-царски одет в синюю тунику из кожи с подвязками Hainsworth со специально разработанным кружевным украшением на воротнике, манжетах и переде, сделанным на заказ портными Сэвил-Роу Деге и Скиннером. На брюках была черная с синим полоска.

Во время пролета воздушных суден мальчик с восхищением смотрел на них и что-то показывал своей сестре Шарлотте.

Ранее Фокус писал, что Луи трогательно держал за руку Шарлотту. Фото брата и сестры облетели Сеть и умилили королевских поклонников.