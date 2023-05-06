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Стиль жизни Коронация Чарльза III

Принцесса Шарлотта и принц Луи трогательно держались за руки во время коронации дедушки (фото)

Принцесса Шарлотта и принц Луи, коронация чарльза, коронация карла, кейт миддлтон на коронации, шарлотта и луи
Фото: Getty Images | Принцесса Шарлотта и принц Луи

Их старший брат, принц Джордж, стал самым молодым пажом события.

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Принцесса Шарлотта и принц Луи трогательно держались за руки во время коронации своего дедушки Чарльза ІІІ. Об этом пишет People.

Когда в Вестминстерском аббатстве началась коронационная служба 74-летнего британского монарха, принцессу Шарлотту заметили, как она держала за руку своего младшего брата принца Луи, когда они шли на свои места позади родителей, принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Восьмилетняя принцесса Шарлотта была одета в мини-версию цветочного головного убора своей мамы принцессы Уэльской. Ни одно королевское лицо не носило тиары или короны на сегодняшнем мероприятии, в отличие от предыдущих коронаций в британской истории. Шарлотта, как и Кейт, одета в образ Alexander McQueen.

Принцесса Шарлотта и принц Луи Fullscreen
Принцесса Шарлотта и принц Луи
Фото: Getty Images

Их старший брат, принц Джордж, прибыл отдельно, поскольку он является одним из восьми почетных пажей церемонии. Он самый молодой паж уважения — все остальные мальчики на несколько лет старше его. Однако он единственный родственник короля Чарльза, почетного пажа.

Принц Джордж на коронации дедушки Fullscreen
Принц Джордж на коронации дедушки
Фото: Getty Images

Напомним, Кейт Миддлтон появилась на коронации Чарльза ІІІ в невероятном образе.

Также Фокус писал об образе восьмилетней принеси Шарлотты на коронации дедушки.