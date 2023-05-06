Принцесса Шарлотта появилась на коронации короля Чарльза в серебряном венке и наряде Alexander McQueen

Восьмилетняя принцесса повторила образ своей матери. Кейт Миддлтон была в белом и схожем головном уборе.

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Принцесса Шарлотта и принц Луи прибыли в Вестминстерское аббатство вместе с принцем и принцессой Уэльскими. Им не дали роль в коронации, как принцу Джорджу, который был пажом дедушки, но они сидят в первом ряду со своей матерью и отцом. Об этом пишет Daily Mail.

Двое младших детей принца и принцессы Уэльских, принцесса Шарлотта и принц Луи, покорили сердца тех, кто наблюдает за коронацией короля Чарльза III лично и онлайн.

Принцесса Шарлотта на коронации короля Чарльза надела наряд от Alexander McQueen Фото: Getty Images

Принцесса Шарлотта, которой на этой неделе исполнилось восемь лет, была замечена сидящей рядом со своим младшим братом принцем Луи в карете с принцем и принцессой Уэльскими.

Братья и сестры прибыли без своего старшего брата принца Джорджа, девяти лет, который является почетным пажом своего деда и следует в процессии за королем.

Ради коронации юная принцесса была одета в платье от Alexander McQueen и накидку из шелкового крепа цвета слоновой кости с вышивкой с мотивами розы, чертополоха, нарцисса и трилистника, символизирующими четыре нации.

Принцесса Шарлотта на коронации короля Чарльза надела наряд от Alexander McQueen Фото: Getty Images

Ее голову украшал головной убор Jess Collett x Alexander McQueen из серебра, хрусталя и серебряной нити.

К слову, юный принц Луи также был в дизайнерском наряде, сшитом портными Сэвил-Роу Деге и Скиннером. Он состоит из синей туники с отделкой из натуральной кожи со специально разработанным кружевным украшением на воротнике и манжетах.

Юный принц Луи помахал публике, собравшейся по пути к Вестминстерскому аббатству, где проходит коронация короля Чарльза.

Напомним, Кейт Миддлтон была одета в платье Alexander McQueen из шелкового крепа цвета слоновой кости с вышивкой серебром, изображающим розу, чертополох, нарцисс и трилистник. Ее образ дополняла мантия Королевского Викторианского ордена.

Наряд принцессы Шарлотты повторял наряд ее матери Фото: Getty Images

Гости короля начали прибывать в аббатство с 7 утра — за четыре часа до церемонии. В Лондоне находятся около 100 глав государств, присутствуют представители 203 стран.

Первая леди Украины, Елена Зеленская также присутствует на коронации. Ее сопровождает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Также на коронацию были приглашены многочисленные звезды, в том числе Кэти Перри и Лайонел Ричи, которые выступят на праздничном концерте.