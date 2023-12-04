5-річний принц Луї вперше приміряв золоту корону

Королівська особа поспілкувалася з ведучими "Танців з зірками", а також з учасниками популярного шоу.

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Принцеса Уельська з дітьми, принцесою Шарлоттою і принцом Луї, відвідала студію шоу "Танці з зірками" на ВВС, пише Hello.

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Кетрін є великою прихильницею проєкту, тож була дуже рада можливості показати доньці та сину святу святих програми.

Під час візиту трійця по черзі посідала суддівські місця, а також поспілкувалася з ведучими Тесс Дейлі та Клаудією Вінклеман, а також з деякими професійними танцюристами шоу, такими як Дайан Басвелл і Надія Бичкова.

"Танці з зірками" — шоу, яке дивляться в королівській родині

Співробітники проекту провели для королівських осіб екскурсію костюмерним цехом, де п'ятирічний Луї приміряв маленьку золоту корону.

Про те, що Кейт та її мама Керол Міддлтон дуже люблять "Танці з вездами", принц Вільям розповідав журналістам ще 2019 року.

У бесіді з суддею "Танців" Ширлі Баллас і ведучою Клаудією Вінклеман на благодійному гала-концерті тодішній герцог Корнуольський і Кембриджський пояснив:

"Я дивився шоу кілька разів. Кетрін — велика прихильниця, а моя теща — дуже любить "Танці з зірками"".

Подобається програма і Зарі та Майклу Тіндаллам. Члени королівської сім'ї навіть насолоджувалися танцем з Антоном Дю Беке на благодійному вечорі знаменитостей у готелі Celtic Manor Resort у Ньюпорті ще 2017 року.

Раніше Фокус писав, що китайський піаніст розповів, яку пораду Кейт Міддлтон дала своїй дочці Шарлотті.