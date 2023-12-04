5-летний принц Луи впервые примерил золотую корону

Королевская особа пообщалась с ведущими "Танцев со звездами", а также с участниками популярного шоу.

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Принцесса Уэльская с детьми, принцессой Шарлоттой и принцем Луи, посетила студию шоу "Танцы со звездами" на ВВС, пишет Hello.

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Кэтрин является большой поклонницей проекта, поэтому была очень рада возможности показать дочери и сыну святую святых программы.

Во время визита троица по очереди занимала судейские места, а также пообщалась с ведущими Тесс Дэйли и Клаудией Винклеман, а также с некоторыми профессиональными танцорами шоу, такими как Дайан Басвелл и Надежда Бычкова.

"Танцы со звездами" – шоу, которое смотрят в королевской семье

Сотрудники проекта провели для королевских особ экскурсию по костюмерному цеху, где пятилетний Луи примерил маленькую золотую корону.

О том, что Кейт и ее мама Кэрол Миддлтон очень любят "Танцы со вездами, принц Уильям рассказывал журналистам еще в 2019 году.

В беседе с судьей "Танцев" Ширли Баллас и ведущей Клаудией Винклеман на благотворительном гала-концерте тогдашний герцог Корнуольский и Кембриджский объяснил:

"Я смотрел шоу пару раз. Кэтрин – большая поклонница, а мо теща – очень любит "Танцы со звездами"".

Нравится программа и Заре и Майклу Тиндаллам. Члены королевской семьи даже наслаждались танцем с Антоном Дю Беке на благотворительном вечере знаменитостей в отеле Celtic Manor Resort в Ньюпорте еще в 2017 году.

Ранее Фокус писал, что китайский пианист рассказал, какой совет Кейт Миддлтон дала своей дочери Шарлотте.