Китайський піаніст розповів, яку пораду дала Кейт Міддлтон своїй доньці

Як і принцеса Уельська, принцеса Шарлотта грає на піаніно.

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Багатодітна мати Кейт Міддлтон, яка разом із чоловіком виховують двох синів і доньку, особливу увагу приділяє розвитку їхньої посидючості, старанності та дисципліни. Про це журналістам розповів китайський піаніст Лан Ланг, який нещодавно виступив на Королівській естрадній виставі в лондонському Королівському Альберт-Холі, пише Hello.

Музиканту пощастило поспілкуватися з принцесою Уельською, яка й сама непогано грає на піаніно. Вона не залишила поза увагою співпрацю Ланга і 13-річної Люсі, сліпої дівчинки-аутистки, яку він побачив, коли таграла на громадському піаніно на вокзалі в Лідсі.

"Її Королівська Високість запитувала мене про те, як довго ми тренуємося разом і як ми відкрили для себе Люсі. Ми говорили про те, як знайшли її на вокзалі Лідса, і як все сталося чарівним чином, і як я так радий грати з нею", — повідав він ЗМІ.

Сліпа дівчинка Люсі вразила Лан Ланга своєю грою

У цій бесіді не обійшлося і без згадки дітей Кейт.

"Ми говорили про Шарлотту. Її Королівська Високість говорила про гру Шарлотти на фортепіано, я впевнений, що вона гарна. Її Королівська Високість розповіла мені, що вона сказала принцесі Шарлотті: "Гей, послухай, якщо ти будеш багато тренуватися, ти зможеш стати таким, як він". Тому я радий бути трохи корисним. Це дійсно кумедно, я подумав: вау, я впевнений, що вона досягне успіху в грі на фортепіано. Я думаю, вона тренується", — додав Лан із гордістю.

Останніми роками дружина принца Вільяма, у якої третій клас фортепіано і п'ятий клас теорії, не раз демонструвала публіці свої музичні таланти. 2021 року принцеса грала на фортепіано разом із Томом Вокером на концерті різдвяних гімнів у Вестмінстерському абатстві.

Кейт Міддлтон акомпанує Тому Вокеру

Вона також несподівано з'явилася на відкритті "Євробачення" ще в травні.

Схоже, музичний талант передався і її дітям, зокрема принцесі Шарлотті. Під час публічної зустрічі з батьками в Кардіффі 2022 року дівчинка спробувала свої сили в диригуванні оркестром.

Принцеса Шарлотта в ролі диригента Фото: Getty Images

Раніше Фокус писав, чому дочка Кейт Міддлтон і принца Вільяма отримала одразу три імені.