Ідеальний гардероб 2024: які 8 речей потрібно придбати, щоб завжди мати модний і актуальний вигляд

Кожна з цих базових речей може стати основою для створення практичного й ефектного ансамблю.

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Наявність капсульного гардероба істотно полегшує життя, оскільки дає змогу швидко створити модний і стильний образ, додавши до базових речей аксесуари, прикраси, взуття. Що потрібно мати у своїй шафі, щоб завжди мати вигляд на мільйон, розповів ресурс Why What Wear.

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Туфлі на середніх підборах

Найвитонченіша тенденція цього року непомітно переходить у 2024-ий, оскільки взуття на середніх підборах продовжує забезпечувати ідеальний баланс між ошатністю й зручністю. Усе, від ботильйонів на низьких підборах до туфель для вечірок, — у тренді. Тому варто розщедритися на кілька пар зручного, практичного та водночас елегантного взуття для різних сезонів.

Пальто з шарфом

Це пальто — симбіоз верхнього одягу й аксесуара, об'єднаного в одне ціле. Шарф безпосередньо пришитий до пальта замість коміра й дає можливість заводити одну або обидві половини шарфа за плечі, створюючи дуже оригінальний ансамбль. Як правило, і пальто, і шарф виконані в одному кольорі, а що стосується довжини, то кожна модниця може вибрати свою: від середини стегна до довжини міді.

Фото: RIVER ISLAND

Джинси вільного крою

Якщо у 2021 році повернулися скіні, а у 2022 році вся увага була зосереджена на прямих штанинах, то 2024-ий, безсумнівно, належить мішкуватим джинсам. На подіумах дизайнери в нових колекціях навперебій пропонують джинси з низькою посадкою, але все ж таки варто віддавати перевагу моделям практичнішим, і вільніший стиль із широкими штанинами якраз у моді. Такі джинси ідеально поєднуються зі светрами грубої в'язки та трикотажем взимку, а також із майкою або футболкою влітку.

Кардиган

Кардиган, попри всю його простоту, залишається в переліку однією з найпопулярніших базових речей. Їх дуже люблять голлівудські знаменитості на кшталт Кеті Голмс, а Алекса Чанг, Софія Річі-Грейндж і Гейлі Бібер показали, як носити кардигани тонкої в'язки на голе тіло, поєднуючи їх з джинсами та балетками.

Фото: REFORMATION

Спідниці довжини міді й максі

Мода на мініспідниці приходить і йде, а ось популярність довгих спідниць позачасова. Вони роблять силует жіночним, зігрівають узимку та струмують ніжними тканинами влітку. Головне — правильно підібрати верх і взуття.

Фото: RAEY

Мінімалістична сумка-тоут

Якщо і є одна сумка, яка гарантовано вміщує всі жіночі штучки, то це тоут. У 2024 році на піку — моделі, у які може поміститися ноутбук. Вони мають бути досить місткими та водночас не відволікати увагу зайвим оздобленням чи деталями. Краса — у функціональності й мінімалізмі.

Широкі штани

Популярні у 2023 році широкі штани впевнено крокують у 2024-ий. Вони пасують до будь-якого типу фігури та розміру, тому кожна модниця знайде серед великої кількості пропозицій щось своє. Їх можна носити з короткими светрами та сорочками, топами, піджаками, а взувати під них усе, що завгодно, — починаючи від кросівок і закінчуючи балетками.

Фото: COS

Сукня максі

Як і у випадку зі спідницею мідаксі, цього сезону варто дотримуватися тільки однієї тенденції в одязі: що довше, то краще. Цієї зими в'язана сукня-максі чудово поєднується з чобітьми до коліна для офісу, але в теплі весняні вихідні вона матиме такий самий розкішний вигляд із сандалями на плоскій підошві та піджаком.

Фото: HUSH

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