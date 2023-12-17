Идеальный гардероб 2024: какие 8 вещей нужно иметь, чтобы всегда выглядеть модно и актуально

Каждая из этих базовых вещей может послужить основой для создания практичного и эффектного ансамбля.

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Туфли на среднем каблуке

Самая утонченная тенденция этого года незаметно переходит в 2024-ый, поскольку обувь на среднем каблуке продолжает обеспечивать идеальный баланс между нарядностью и удобством. Все, от ботильонов на низком каблуке до туфель для вечеринок, – в тренде. Поэтому стоит раскошелиться на несколько пар удобной, практичной и вместе с тем элегантной обуви для разных сезонов.

Пальто с шарфом

Это пальто – симбиоз верхней одежды и аксессуара, объединенного в одно целое. Шарф непосредственно пришит к пальто вместо воротника и дает возможность заводить одну или обе половины шарфа за плечи, создавая очень оригинальный ансамбль. Как правило, и пальто, и шарф выполнены в одном цвете, а что касается длины, то каждая модница может выбрать свою: от середины бедра до длины миди.

Фото: RIVER ISLAND

Джинсы свободного кроя

Если в 2021 году вернулись скинни, а в 2022 году все внимание было сосредоточено на прямых штанинах, то 2024-ый, несомненно, принадлежит мешковатым джинсам. На подиумах дизайнеры в новых коллекциях наперебой предлагают джинсы с низкой посадкой, но все же стоит отдавать предпочтение моделям попрактичнее, и более свободный стиль с широкими штанинами как раз в моде. Такие джинсы идеально сочетаются со свитерами крупной вязки и трикотажем зимой и с майкой или футболкой летом.

Кардиган

Кардиган, несмотря на всю его простоту, остается в перечне одной из самых популярных базовых вещей. Их очень любят голливудские знаменитости вроде Кэти Холмс, а Алекса Чанг, София Ричи-Грейндж и Хейли Бибер показали как носить кардиганы тонкой вязки на голое тело, сочетая их с джинсами и балетками.

Фото: REFORMATION

Юбки длины миди и макси

Мода на мини-юбки приходит и уходит, а вот популярность длинных юбок вневременна. Они делают силуэт женственным, согревают зимой и струятся нежными тканями летом. Главное – правильно подобрать верх и обувь.

Фото: RAEY

Минималистичная сумка-тоут

Если и есть одна сумка, которая гарантированно вмещает все женские штучки, то это тоут. В 2024 году на пике – модели, в которые может поместиться ноутбук. Они должны быть достаточно вместительными и в то же время не отвлекать внимание излишней отделкой или деталями. Красота – в функциональности и минимализме.

Широкие брюки

Популярные в 2023 году широкие брюки уверенно шагают в 2024-ый. Они подходят к любому типу фигуры и размеру, поэтому каждая модница найдет среди обилия предложений что-то свое. Их можно носить с короткими свитерами и рубашками, топами, пиджаками, а обувать под них все что угодно, – начиная от кроссовок и заканчивая балетками.

Фото: COS

Платье макси

Как и в случае с юбкой мидакси, в этом сезоне стоит придерживаться только одной тенденции в одежде: чем длиннее, тем лучше. Этой зимой вязаное платье-макси отлично сочетается с сапогами до колена для офиса, но в теплые весенние выходные оно будет столь же шикарно выглядеть с сандалиями на плоской подошве и пиджаком.

Фото: HUSH

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