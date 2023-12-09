Год Барби и челка 70-х. Главные тренды красоты 2024

2023 год продемонстрировал множество разнообразных бьюти-тенденций — от инновационных стилей ногтей до техник ухода за кожей, и каждая из них оставила свой след в постоянно развивающемся мире красоты.

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Уходит 2023 год, который принес много интересных новшеств в бьюти-сфере и заложил основы для новых тенденций в 2024-м. О том, какие тренды красоты стали ведущими в уходящем году, рассказывает журнал Hello.

Помогла редакции подготовить дайджест по самым примечательным бьюти-тенденциям команда экспертов по красоте Beauty Pie, которая внимательно проанализировала более 300 новых стилей за последние 12 месяцев. В оценке учитывались просмотры видео в TikTok, публикаций в Instagram, досок Pinterest и ежегодного объема поиска в Google.

Ногти — наше все

Вроде как ностальгический акцент, но он неожиданно возродился в 2023 году и занял первое место как крупнейшая бьюти-тенденция. Наверное, следует поблагодарить за это Ким Кардашьян, которая откровенно рассказала в Instagram о своем французском маникюре в форме шпильки. По данным Hello, ее пост собрал почти 8 миллиардов просмотров в TikTok и почти 3 миллиона поисковых запросов в Google, обогнав показы на мировых неделях моды.

Челка в стиле 60-70-х

Ее еще называют шторной, или челкой на занавесках. Особенность ее в том, что она универсальна и подходит к различным формам лица, одновременно оставаясь современной. В течение всего года она сохраняла свою популярность, о чем свидетельствуют более 4 миллиардов просмотров в TikTok и более 14 миллионов поисковых запросов в Google.

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"Стеклянная кожа"

Эстетика "чистой девушки", как нельзя, лучше определяет восприятие "стеклянной кожи" — сияющего, как будто отполированного внешнего вида, достичь которого помогают, например, сыворотки с гиалуроновой кислотой. Эта тенденция набрала новых высот в 2023 году благодаря более чем 3 миллиардам просмотров в TikTok и почти 900 000 постов в Instagram.

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Микронидлинг

Это не только новое слово в бьюти-индустрии — 1,7 миллиарда просмотров в TikTok (!), а прежде всего новый уровень регенерации кожи и выработки коллагена. Микронидлинг, который использует крошечные стерилизованные иглы для лучшего проникновения средств ухода за кожей и естественного заживления, стал более эффективным и доступным с появлением домашних дермальных роллеров и штампов.

Простота и стиль — хромированные ногти

Именно минимализм зачастую отличается особой стильностью, и это касается многих аспектов красоты. Недаром такие знаменитости, как Хейли Бибер, Зендая и Рианна, отдали в 2023 году предпочтение этому маникюру "без особых усилий" — выбираем базовый цвет, хромированный оттенок и ваши руки прекрасны, о чем говорят почти 2,5 миллионам репостов в Instagram.

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Год Барби

Может, фильм Греты Гервиг о Барби — это прекрасный маркетинговый ход компании Mattel, создающей куклу Барби с 1959 года. Но он точно дал импульс всему, чем "живет" этот бренд, в том числе и тенденциям макияжа в стиле Барби — перламутровые тени для век, пушистые ресницы, яркие розовые или персиковые румяна, пухлые губы с розовой помадой всех оттенков. Такой культовый образ Марго Робби, ни много ни мало.

Фото: Getty Images

Холодные волны

Почему холодные, спросите вы? Объяснение просто, как и способ получения прекрасной укладки, достойной приличного салона красоты. Легкие кудри, получившие название холодных, или легких, волн, можно получить без какого-либо горячего воздействия на волосы. Просто обертываете высушенные полотенцем волосы вокруг пояса халата перед сном. После пробуждения ваша укладка готова.

Фото: Freepik

Лимфодренаж

Это уже даже скорее не косметологическая, а медицинская процедура, которая использует массаж и компрессию в оптимальном сочетании, чтобы устранять отеки и помогать контурированию не только лица, но и всего тела. Преимущества такой техники сделали ее мейнстримом в уходящем году, и вполне заслуженно.

Керамиды

Помните очарование "стеклянной кожи"? Особую роль в ее достижении играют керамиды — липидные молекулы, которые не только увлажняют, но и восстанавливают кожный барьер, обеспечивают ровный и хорошо увлажненный цвет лица в сочетании с продуктами витамина С и ретинола.

Очаровательные конопушки

"Поцелованные солнцем" — так говорят о тех, у кого есть веснушки, пусть и искусственные. Многие знаменитости создают этот эффект свежести и милоты, используя карандаши для подводки глаз или кисточки, а для более длительного эффекта тренда фейковых веснушек — даже искусственный загар.

Пластыри для проблемной кожи

Оказывается, любой прыщик на коже можно украсить модным аксессуаром, тем самым решив проблему просто и красиво. Наверное, поэтому патчи от прыщей с различными рисунками и стали популярным трендом в 2023 году.

Восстановление кожного барьера

Это очень важно в холодное время года или в широтах, где зима длится чуть ли не 9 месяцев в году. Эксперты рекомендуют поддерживать гидратацию кожи, чтобы она оставалась увлажненной и сияющей, когда падает температура. Поэтому, как утверждают бьюти-консультанты, так критически важны упреждающие меры. среди которых — глицерин, алоэ вера, пептиды меди, сквален и гиалуроновая кислота.

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Мраморные ногти

Уникальный дизайн мраморных ногтей, вдохновленный использованием мрамора в различных формах и направлениях, в том числе в искусстве, продолжает быть трендом 2023 года. Такой мраморный маникюр воплощает вашу креативность и раскрывает индивидуальность.

Фото: Instagram sohanjudge

Латте-макияж

Столь удачное название тренда уходящего года дает возможность моментально представить мягкие пастельно-коричневые оттенки макияжа, для которых характерно некое мерцание. Латте-макияж как бы создает сияющий скульптурный эффект и идеально подходит для красивого равномерного загара, какой представила летом этого года Хейли Бибер.

Зубные драгоценности

Недаром говорят: новое — хорошо забытое старое. Так произошло и с возрождением такого тренда, как драгоценные камни для зубов — скайсы, столь популярные в 90-х годах прошлого столетия. Этому блестящему аксессуару подарили вторую жизнь такие знаменитости, как Белла Хадид, Кендалл Дженнер и Хейли Бибер.

Фото: Facebook

Йога для лица

И снова тренд-2023, помогающий сделать кожу сияющей и упругой — йога для лица. Фактически это серия упражнений, направленных на разглаживание, тонизирование и повышение эластичности кожи. В сочетании со специальными роликами и тонизирующими средствами йога увеличивает количество коллагена и эластина — естественных веществ, придающих коже здоровый вид.

Бронзирующие капли

Проще говоря, это капли для загара, которые просты в применении — 2-3 капли прямо на лицо и дать впитаться как увлажняющему крему. А можно смешать с сывороткой в качестве усилителя загара. Именно такие капли самых различных оттенков — от светлых до темных — обеспечивают бронзовое сияние вашей кожи. При этом они очень деликатны и подходят даже для чувствительной кожи.

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Мезотерапия

Работа с кожей лица без уколов и игл — тренд 2023 года, который стал популярным благодаря хорошему эффекту восстановления, очищения и омоложения кожи. Особое внимание привлекают неинвазивные методы мезотерапии, например, супермаски, доставляющие коже лица необходимые витамины и масла Омега.

HIFU

Этот инновационный метод противодействия повреждению кожи, в том числе от солнца, а еще — воздействия на глубокие слои кожи и стимуляции выработки коллагена остался популярным и в 2023 году. Именно поэтому HIFU, то есть фокусированный ультразвук высокой интенсивности, стал одним из трендов бьюти-индустрии года.

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Биодобавка "Львиная грива"

Биодобавки, появление которых связывают с именем Меган Маркл, сочетают в себе лекарственные грибы, адаптогены и пробиотики, в том числе львиную гриву и рейши, которые довольно серьезно помогают поддерживать хорошее самочувствие. Они привлекали внимание косметологов и стали трендом года благодаря благотворному влиянию на нервную систему, а также целенаправленному воздействию на повышение умственной работоспособности, снижение стресса и поддержку здорового пищеварения.

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