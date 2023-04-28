Волчья стрижка, бикси и боб. 8 свежих весенних стрижек, которые стоит попробовать в этом сезоне

Смена времен года может вдохновить вас на новую свежую прическу или цвет волос. И эта весна отлично подходит для смены имиджа.

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Когда зима проходит и приходит время снимать шапки, сразу становится ясно, что можно сменить стрижку, прическу, или цвет волос. Сейчас в моде стрижки, которые просты в уходе и которые можно легко уложить в домашних условиях. О лучших стрижках, которые будут в тренде весной 2023 написало издание Real Simple.

C-образная стрижка

Эту стрижку назвали так, потому что пряди обрамляют лицо в форме буквы "С". Она очень объемная, так как самые короткие слои обрамляют лицо, а остальные слои становятся длиннее по мере того, как они достигают основания волос, что создает плавную кривую, напоминающую букву "C".

C-образная стрижка

Эта стрижка создает впечатление, что волосы куда длиннее, чем есть. Здесь нет резких и прерывистых прядей.

Волчья стрижка

Это очень популярная стрижка, которую предпочитают звезды вроде Билли Айлиш и Дженны Ортеги. У нее есть и "младший брат", которую называют стрижкой "волчонка" – эта стрижка более короткая.

Модная "волчья" стрижка Фото: Getty Images

Волчью стрижку отличают рваные пряди, которые создают объем. Она почти не требует укладки, но если есть челка, то ее стилисты рекомендуют хоть минимально подсушивать феном на круглой щетке.

Прозрачная корейская челка

Эта мода пришла из Южной Кореи и подойдет тем, у кого высокий лоб. Ее отличают тонкие воздушные прядки, которые небрежно спадают до бровей и даже частично их закрывают.

Прозрачная корейская челка

По бокам должны быть дополнительные густые пряди волос. Вы также можете попросить "прозрачную челку", что является другим названием стрижки, поскольку челка не состоит из одного большого куска, занимающего все пространство вашего лба.

Бикси

Эта стрижка – это симбиоз боба и пикси. "Бикси более текстурная, чем боб, но не такая короткая, как пикси", — объясняет знаменитый парикмахер и посол UNITE Грэм Нейшн.

Стрижка "бикси" Фото: Instagram ediebcampbell

Она свободная и небрежная, почти не требует укладки. Но если вам хочется больше объема, то у корней наносят спрей-лифтинг, а далее стойкий текстурирующий спрей.

Боб/Лоб

Стрижка боб не сдает позиций, но теперь появилась ее разновидность, которую в голливудских парикмахерских называют "лоб" (the lob, или long bob).

Стрижка "лоб"

Ее длина варьируется от подбородка до плеч.

Осьминог

Pinterest прогнозирует, что "волосы, которые трудно не заметить" — от маллета до шэгги — будут самыми востребованными прическами в салонах красоты. Показательный пример: стрижка осьминога. Модный стиль, который штурмом взял социальные сети, был назван так из-за множества изменчивых слоев, которые, как говорят, напоминают щупальца осьминога.

Стрижка "Осьминог"

"Это более современный взгляд на шэгги, с более короткими слоями спереди и вогнутыми, от коротких до длинных слоев по всей спине", — объясняет Джаррод Шинн, профессиональный колорист и стилист. Допускается челка: длинная и достигающая бровей, или та, что спускается вдоль лица.

Боб до подбородка

После того, как с этой стрижкой появилась Хейли Бибер, стало ясно, что эта стрижка в тренде. Удлиненный боб с ровно подстриженными прядями – отличный выбор на эту весну. Ведь в этом сезоне популярны чистые и четкие формы.

Хейли Бибер и ее модная стрижка Фото: Hailey Rhode Baldwin Bieber/Instagram

Укладывают эту стрижку с помощью мусса, нанесенного на влажные волосы, которым даеют высохнуть без фена.

Лохматые слои

Этот стиль отлично подходит тем, у кого естественно волнистая текстура средней плотности. Она идеально подходит для легкого образа, не требующего особого ухода, поскольку все, что вам нужно сделать, это сбрызнуть влажные волосы спреем с морской солью, чтобы подчеркнуть вашу естественную текстуру, и она выглядит великолепно после сушки на воздухе.

Стрижка с лохматыми слоями

Попросите своего стилиста сделать короткие или средние слои, которые начинаются вокруг скул и заканчиваются мягкими растушеванными кончиками.

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