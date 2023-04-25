Календарь красоты на май 2023 года: когда лучше делать разные процедуры
Процедуры, связанные со внешностью, важно делать в благоприятные для этого дни, чтобы результат и продолжительность эффекта порадовали. Этот календарь поможет вам спланировать все в благоприятные дни.
Лунный календарь процедур красоты на май 2023 года:
Стрижка и окрашиване волос: 1-3, 10, 11, 20, 23, 25, 27, 29-31
Маникюр и педикюр: 1, 2, 20, 25, 30.
Похудение и липосакция: 1-4, 20-31
Удаление пигментных пятен, бородавок: 1, 2, 20, 25, 30.
Эпиляция и депиляция: 14-17, 23-27.
Массаж и процедуры от целлюлита: 3, 8-11, 16, 17, 23, 31.
Для хирургических операций: 1-4, 21-31.
Удаление зубов: 7-18.
Лечение зубов: 1-4, 21-31.
Также астрологи подчеркивают, что в период молодой Луны (19 мая) важно позаботится о своем питании и разгрузке организма, а если будут проблемы со сном — принимайте теплые травяные ванны. Также астрологи говорят, что полная Луна (5 мая) влияет на качество сна — не переутомляйтесь и не переедайте в этот день.
Источник: https://www.youtube.com/@AngelaPearl