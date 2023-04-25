Календар краси на травень 2023 року: коли краще робити різні процедури

Процедури, пов'язані із зовнішністю, важливо робити у сприятливі для цього дні, щоб результат та тривалість ефекту порадували. Цей календар допоможе вам спланувати вдале відвідування салону краси.

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Місячний календар процедур краси на травень 2023:

Стрижка та фарбування волосся: 1-3, 10, 11, 20, 23, 25, 27, 29-31

Манікюр та педикюр: 1, 2, 20, 25, 30.

Схуднення та ліпосакція: 1-4, 20-31

Видалення пігментних плям, бородавок: 1, 2, 20, 25, 30.

Епіляція та депіляція: 14-17, 23-27.

Масаж та процедури від целюліту: 3, 8-11, 16, 17, 23, 31.

Хірургічні операції: 1-4, 21-31.

Видалення зубів: 7-18.

Лікування зубів: 1-4, 21-31.

Також астрологи наголошують, що в період молодого Місяця (19 травня) важливо подбати про своє харчування та розвантаження організму, а якщо будуть проблеми зі сном – приймайте теплі трав'яні ванни. Також астрологи кажуть, що повний Місяць (5 травня) впливає на якість сну – не перевтомлюйтесь і не переїдайте цього дня.

Джерело: https://www.youtube.com/@AngelaPearl