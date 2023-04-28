Вовча стрижка, бікси та боб. 8 свіжих весняних зачісок, які варто спробувати цього сезону

Зміна пори року може надихнути вас на нову свіжу зачіску або колір волосся. І ця весна чудово підходить для зміни іміджу.

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Коли зима минає і настає час знімати шапки, відразу стає зрозуміло, що можна змінити стрижку, зачіску або колір волосся. Зараз у моді стрижки, які прості у догляді та які можна легко укласти в домашніх умовах. Про найкращі стрижки, які будуть у тренді навесні 2023 написало видання Real Simple.

C-подібна стрижка

Цю стрижку назвали так, бо пасма обрамляють обличчя у формі літери "С". Вона дуже об'ємна, оскільки найкоротші шари обрамляють обличчя, а інші шари стають довшими в міру того, як вони досягають основи волосся, що створює плавну криву, що нагадує букву "C".

C-подібна стрижка

Ця стрижка створює враження, що волосся набагато довше, ніж є. Тут немає різких та уривчастих пасм.

Вовча стрижка

Це дуже популярна стрижка, якій віддають перевагу зірки на кшталт Біллі Айліш та Дженни Ортеги. У неї є і "молодший брат", яку називають стрижкою "вовченя" — ця стрижка коротша.

Модна "вовча" стрижка Фото: Getty Images

Вовчу стрижку відрізняють рвані пасма, які створюють об'єм. Вона майже не вимагає укладки, але якщо є чубчик, то його стилісти рекомендують хоч мінімально підсушувати феном на круглій щітці.

Прозорий корейський чубчик

Ця мода прийшла з Південної Кореї та підійде тим, хто має високе чоло. Її відрізняють тонкі повітряні пасма, які недбало спадають до брів і навіть частково їх закривають.

Прозорий корейський чубчик

З боків повинні бути додаткові густі пасма волосся. Ви також можете попросити "прозорий чубок", що є іншою назвою стрижки, оскільки чубчик не складається з одного великого шматка, що займає весь простір вашого чола.

Біксі

Ця стрижка — це симбіоз боба та піксі. "Біксі більш текстурний, ніж боб, але не такий короткий, як піксі", — пояснює знаменитий перукар і посол UNITE Грем Нейшн.

Стрижка "біксі" Фото: Instagram ediebcampbell

Вона вільна та недбала, майже не вимагає укладки. Але якщо вам хочеться більше об'єму, то біля коріння наносять спрей-ліфтинг, а далі стійкий спрей, що текстурує.

Боб/Лоб

Стрижка боб не здає позицій, але тепер з'явився її різновид, який у голлівудських перукарнях називають "лоб" (the lob, або long bob).

Стрижка "лоб"

Її довжина варіюється від підборіддя до плечей.

Восьминіг

Pinterest прогнозує, що "волосся, яке важко не помітити" — від малету до шеггі — будуть найбільш популярними зачісками в салонах краси. Показовий приклад: стрижка восьминога. Модний стиль, який штурмом взяв соціальні мережі, був названий так через безліч шарів, які, як то кажуть, нагадують щупальця восьминога.

Стрижка "Восьминіг"

"Це сучасніший погляд на шеггі, з коротшими шарами спереду та увігнутими, від коротких до довгих шарів по всій спині", — пояснює Джаррод Шинн, професійний колорист і стиліст. Допускається чубчик: довгий і такий, що досягає брів, або той, що спускається вздовж обличчя.

Боб до підборіддя

Після того, як з цією стрижкою з'явилася Хейлі Бібер, зрозуміли, що ця стрижка в тренді. Подовжений боб із рівно підстриженими пасмами — відмінний вибір цієї весни. Адже цього сезону популярні чисті та чіткі форми.

Хейлі Бібер та її модна стрижка Фото: Hailey Rhode Baldwin Bieber/Instagram

Укладають цю стрижку за допомогою мусу, нанесеного на вологе волосся, якому дають висохнути без фена.

Кудлаті шари

Цей стиль відмінно підходить тим, хто має природно хвилясту текстуру середньої щільності. Вона ідеально підходить для легкого образу, що не вимагає особливого догляду, оскільки все, що вам потрібно зробити, це збризкати вологе волосся спреєм з морською сіллю, щоб підкреслити вашу природну текстуру, і вона виглядає чудово після сушіння на повітрі.

Стрижка з кудлатими шарами

Попросіть свого стиліста зробити короткі або середні шари, які починаються навколо вилиць і закінчуються м'якими кінчиками.

Раніше Фокус писав, коли краще проводити процедури з волоссям та обличчям.