Шоколадный маникюр и "теневая" челка: топ-5 бьюти-трендов на осень 2023

До начала осени остались считанные дни, и хотя мы не спешим прощаться с летом, мы с нетерпением ждем возможности попробовать новые сезонные тренды.

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Лето заканчивается, и хоть теплая погода задержится надолго, но модные эксперты уже начинают собирать осенние бьюти-тренды. Некоторые из них странно называются, но их все точно стоит попробовать. О главных модных трендах для маникюра, макияжа и цвета волос пишет Pure Wow.

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Оттенок для волос "Тосканская кожа"

Брюнеткам, желающим измениться, знаменитый голливудский парикмахер Дженна Перри предлагает свежий взгляд на классический коричневый цвет, который она называет "тосканской кожей".

Это восхитительный коричнево-красный оттенок, чьи теплые, насыщенные тона, добавляют глубины темным волосам.

Маникюр "горячий шоколад"

Шоколадно-коричневые ногти особенно красиво смотрятся на фоне осеннего трикотажа.

Независимо от того, предпочитаете ли вы молочно-коричневый цвет или более насыщенный оттенок какао, насыщенный тон дополнит любой оттенок кожи и придаст уют любому ансамблю.

Макияж Латте

Какой макияж лучше всего подойдет к "шоколадным" ногтям? Конечно это макияж в латте-оттенках.

Черпая вдохновение из настоящего напитка латте, этот тренд сосредоточен на ношении монохромных телесных и коричневых тонов , которые придают вашей коже мягкое бронзовое сияние.

Размытые губы

Чем мягче и расплывчатее макияж губ осенью 2023, тем лучше. Этот образ для губ предназначен для матового макияжа, поэтому отложите блеск на минутку и вместо этого попробуйте бархатистую помаду с матовым оттенком.

Растушеванная помада создает оригинальный и кукольный эффект. Лучше выбирать помады с воздушной текстурой, чтобы с ней было легко работать.

Теневая челка

Эта челка, скользящая по глазам, была названа так потому что она отбрасывает тень на глаза. Такую челку намеренно подстригают длиннее, чем обычно и делают более рваной.

По общему признанию, это не самый практичный выбор, поскольку такая челка путается в ресницах. Но выглядит она эффектно. Так что вполне можно попробовать этот стиль, если вы все равно решили подстричь челку.

А вот тренд на влажную блестящую коду и обилие хайлайтера уходит в прошлое. Но хоть матовые помады возвращаются в моду, а блеск уходит в прошлое, но тени с блестками все еще с нами. Никакие тренды не запретят нам сиять.

Напомним, ранее Фокус писал о самых модных оттенках красок для волос на осень 2023.