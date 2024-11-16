Очень уместно: Андре Тан рассказал, куда лучше всего надевать белые вещи (фото)

Костюмы, платья, юбки белого цвета чаще всего надевают на праздники. Однако они не менее уместно будут смотреться на свидании, в ресторане или в театре.

Белый цвет – из тех, которые идут всем. Главное – правильно собрать образ, чтобы подчеркнуть лучшие стороны фигуры и скрыть недостатки. И хотя традиционно этот слишком праздничный цвет, который ассоциируется чаще всего со свадьбой, его прекрасно можно использовать для менее торжественных мероприятий. Белый костюм или платье идеально подойдут для похода в театр, встречи с подругой в уютном ресторане или посещении театра. Что выбирать для таких случаев и как комбинировать вещи в образе, рассказал Фокусу известный украинский дизайнер Андре Тан.

Для свидания

Корсет с шелковой юбкой – идеальный выбор для свидания, ведь сочетание четких линий с полупрозрачной тканью придают игривости такому классическому образу. Корсет с декоративными пуговицами придает нотку изящества и акцентирует внимание на силуэте, подчеркивая талию и зону декольте, что создает изысканный, но ненавязчивый эффект. Легкая длинная юбка придает виду мягкости и романтичности, позволяя двигаться легко и естественно.

Фото: Андре Тан

Для встречи с подругами

На встречу с подругами можно выбрать классический костюмный лук. Брюки с жакетом в одном цвете – идеальный вариант, чтобы выглядеть безупречно и чувствовать себя комфортно.

Для похода в театр

Ансамбль из белой юбки и приталенного корсета визуально придадут вашей фигуре выразительности и грации, силуэт станет изящнее, а черные перчатки сделают образ более драматичным — идеально для вечернего мероприятия в театре.

Фото: Андре Тан

День рождения и другие важные события

Платье с открытыми плечами добавит нотки романтики, как будто вы сошли с экранов черно-белых фильмов. Акцент на ключицах придаст нотку пикантности и игривости. Образ прекрасно подойдет для праздничного настроения и позволит наслаждаться моментом, не чувствуя лишнего ограничения.

Фото: Андре Тан Фото: Андре Тан

Если же хочется сделать лук более уютным, то пиджак-кимоно придаст образу особого шарма и подойдет для осенне-зимнего периода, когда можно добавить несколько слоев без ущерба общему виду.

Ранее Фокус писал, что Андре Тан показал, как изменилась женская мода за 100 лет.