Як тебе не любити! Квітка Цісик, ПТП, DZIDZIO, O.Torvald, Юлія Пашковська співають пор любов до Києва (відео)

Фокус склав підбірку пісень пор Київ, які, можливо, звучать не надто часто — але їхні автори щиро і талановито прославляють столицю України.

Прем’єрна пісня про Київ ПТП (Потапа) сколихнула в соціальних мережах хвилю спогадів і підбірок інших пісень про столицю. Серед них найчастіше зустрічаються "Як тебе не любити, Києве мій" Ігоря Шамо, "Хрещатик" із вусами Павла Зіброва, "А без Подола Киев невозможен" барда-поліграфіста Григорія Бальбера. Натомість Фокус вирішив зробити підбірку тих пісень про Київ, які не так часто згадуються, але також талановито славлять українську столицю.

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ПТП, "Київ"

[ + – ] ПТП (репер Олексій Потапенко) зізнався у коханні столиці у пісні "Київ"

ПТП, він же репер Олексій Потапенко, нещодавно випустив пісню "Київ". Попри те що до неї поки немає офіційного кліпу, lyric video набрало близько 700 тис. переглядів лише за чотири дні. Хоча й це відео неабияке — зимовий Київ із висоти пташиного польоту. Серце стискається від краси. Потап у пісні щиросердечно (так, це відчувається) розповідає про своє, про рідне. І ділиться дитячими спогадами, і навіть називає майже точну адресу. У самому тексті — відсилання до інших відомих пісень про Київ, завдяки чому пісня перетворюється на своєрідний любовний палімпсест.

[ + – ] ПТП – Київ (Lyric Video)

Квітка Цісик: "Місто спить", "Де ти тепер", "Білі ночі", "Город спал", "Український вальс", "Київський вальс"

[ + – ] Квітка Цісик стала однією з кращих виконавиць пісні "Київський вальс" Ігоря Шамо

Пісню, яка має аж шість назв — "Місто спить", "Де ти тепер", "Білі ночі", "Город спал", "Український вальс" і, нарешті, "Київський вальс", — вважають одним із неофіційних київських гімнів. Хоча слушне питання, яким чином він став "київським".

Ігор Шамо та Борис Палійчук написали вальс для голосу й фортепіано з російськомовним текстом "Город спал, гасли огни…" (1) в 1954 році для фільму кіностудії Довженка "Командир корабля". До речі, він вважається найуспішнішою картиною режисера Володимира Брауна й став лідером річного прокату, зібравши рекордних 28 млн глядачів. Події розгортаються у відкритому морі (героїчні вчинки капітана Висотіна) та в одному з приморських містечок (Висотін зустрічає колишню кохану, яка одружилася з його товаришем, пристрасть знову запалює його серце, але лишає холодним розум). Перемагають, звісно ж, дружба й шляхетність.

Російськомовний варіант пісні не отримав особливого поширення, а ось україномовний переклад, який здійснив Дмитро Луценко, виконала Елеонора Яроцька в супроводі симфонічного оркестру, і він став шлягером. Сьогодні його майже не пам’ятають, бо у свій запис 1989 року Квітка Цісик вклала щось таке, що кращого годі й бажати.

O.Torvald, "Киев днем и ночью"

[ + – ] Група O.Torvald записала пісню "Киев днем и ночью" для однойменного серіалу

Телесеріал "Киев днем и ночью" не те щоб став проривом у вітчизняному медіапросторі, але мав довгу й щасливу ротацію на "Новому каналі". Не як у "Санта Барбари", утім три роки, п’ять сезонів і 192 серії російською та 72 — українською свідчать про його популярність. Серіал насправді не був оригінальним — це адаптація суперуспішного "Berlin — Tag & Nacht", який у Німеччині існує вже понад десятиліття й продовжує виходити (зараз кількість серій перевищує 2,5 тис.).

[ + – ] O.Torvald — Киев днем и ночью

В українській версії успадковується не лише стиль німецького серіалу, але й характер музики. Скажімо так, значний відсоток німецькомовної музики є незвично бадьорий, як на наше вухо. Щось подібне успадкувала й пісня рок-гурту O.Torvald. Композиція не лише різко вирізняється серед усієї творчості українського гурту, але й є найдинамічнішим треком про Київ у нашій підбірці.

Юлія Пашковська, "Песня о граде Киеве". "Київські вогні"

[ + – ] Юлія Пашковська (Тимошенко) була солісткою ВІА "Граймо"

Якщо у вас досі є сумніви щодо того, чи був у СРСР секс, то подивіться бодай кілька виступів Юлії Пашковської в 1960-ті. Глибокий виріз, чуттєві ключиці, спокуса в очах і пристрасть у текстах. Широка популярність до неї прийшла завдяки участі у виступах гумористичного дуету Тарапуньки та Штепселя. У шоу вона пройшла за конкурсом, а вже за рік, після того як Іван Козловський напівжартома запропонував їй стати його вдовою й отримати в спадок квартиру в центрі Москви, чи то з ревнощів, чи то за нашіптуванням актора Павла Луспекаєва ("Куди ж ти дивишся? У тебе в колективі — найгарніша в Радянському Союзі жінка") Тарапунька — Юрій Тимошенко — зробив Пашковській пропозицію. Так Пашковська перетворилася на Юлію Тимошенко.

[ + – ] ВІА Граймо та Юлія Пашковська – Песня о граде Киеве

Співачка взяла участь аж у 15 "Блакитних вогниках", возила туди як російсько-, так і україномовні пісні. А ще в її репертуарі було кілька пісень про Київ, зокрема "Песня о граде Киеве" та "Київські вогні".

Музику до першої написав Геннадій Гладков, а озвучили разом із Юлею хлопці з ВІА "Граймо" (увійшла до фільму-концерту "Смеханические приключения Тарапуньки и Штепселя"). У ній — віршований варіант легенди про Кия, Щека й Хорива.

Друга — авторства менш відомого дуету, Семенова — Кудрявцева, але завдяки голосу Пашковської вона увійшла до "золотого репертуару" пісень про Київ.

[ + – ] Юлія Пашковська – Київські вогні

DZIDZIO, "Я люблю тебе, Київ"

[ + – ] DZIDZIO, "Я люблю тебе, Київ"

Михайло Хома (DZIDZIO) народився в селі Бортники на Львівщині, як обов’язково би написали в шкільному підручнику, у мальовничому солов’їному краї. Усі дороги вели майбутнього естрадного співака до Києва, але стосунки з ним не складалися. Сім довгих років, із моменту виступу в студентському хорі на сцені Палацу "Україна" з піснею "Бодай ся когут знудив", співак то приїздив до столиці, то тікав від неї на захід, у Львів.

"В один момент я тебе зненавидів, — розповідає Михайло. — Стиснув сильно зуби й пообіцяв собі: я тебе завоюю!".

У якийсь момент після чергового потрійного сальто Київ капітулював. І на знак подяки DZIDZIO присвятив йому пісню-освідчення: "Я люблю тебе, Київ, місто моє, / люблю тебе щиро за те, що ти є, / ти для мене — найкраще місто щасливих мрій, / ну і як тебе не любити, Києве мій!"

[ + – ] DZIDZIO — Я люблю тебе, Київ

У відео на пісню — київські візитівки: Поділ, Андріївський узвіз, станція метро "Університет", вулиця Хрещатик та Майдан Незалежності. Ну і, гм, спонсора цієї пісні вгадати нескладно.