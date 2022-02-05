Як тебе не любити! Квитка Цисык, ПТП, DZIDZIO, O.Torvald, Юлия Пашковская поют о любви к Киеву (видео)

Фокус составил подборку песен о Киеве, которые, может быть, звучат не особенно часто — но их авторы искренне и талантливо прославляют столицу Украины.

Премьерная песня о Киеве ПТП (Потапа) всколыхнула в социальных сетях волну воспоминаний и подборок других песен о столице. Среди них наиболее часто встречаются "Як тебе не любити, Києве мій" Игоря Шамо, "Крещатик" с усами Павла Зиброва, "А без Подола Киев невозможен" барда-полиграфиста Григория Бальбера. В свою очередь, Фокус решил сделать подборку песен о Киеве, которые не слишком известны, но также талантливо славят украинскую столицу.

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ПТП, "Киев"

[ + – ] ПТП (рэпер Алексей Потапенко) признался в любви к столице в песне "Киев"

ПТП, он же рэпер Алексей Потапенко, недавно выпустил песню "Киев". Несмотря на то что к ней пока нет официального клипа, lyric video набрало около 700 тыс. просмотров всего за четыре дня. Хотя и видео незаурядное — зимний Киев с высоты птичьего полета. Сердце сжимается от красоты. Потап в песне искренне (да, это чувствуется) рассказывает о своем, о родном. И делится детскими воспоминаниями, а также называет почти точный адрес. В самом тексте — ссылка на другие известные песни о Киеве, благодаря чему песня превращается в своеобразный любовный палимпсест.

[ + – ] ПТП – Київ (Lyric Video)

Квитка Цисык: "Місто спить", "Де ти тепер ", "Білі ночі", "Город спал", "Украинский вальс", "Киевский вальс"

[ + – ] Квитка Цисык стала одной из лучших исполнительниц песни "Киевский вальс" Игоря Шамо

Песню, которая имеет целых шесть названий — "Місто спить", "Де ти тепер", "Білі ночі", "Город спал", "Украинский вальс" и, наконец, "Киевский вальс", — считают одним из неофициальных киевских гимнов. Хотя возникает справедливый вопрос, каким образом он стал "киевским".

Игорь Шамо и Борис Палийчук написали вальс для голоса и фортепиано с русскоязычным текстом "Город спал, гасли огни…" в 1954 году для фильма киностудии Довженко "Командир корабля". Кстати, он считается самой успешной картиной режиссера Владимира Брауна и стал лидером годового проката, собрав рекордные 28 млн зрителей. События разворачиваются в открытом море (героические поступки капитана Высотина) и в одном из приморских городков (Высотин встречает бывшую возлюбленную, которая вышла замуж за его товарища, страсть вновь зажигает его сердце, но оставляет холодным разум). Побеждают, конечно, дружба и благородство.

Русскоязычный вариант песни не получил особого распространения, а вот украинский перевод Дмитрия Луценко исполнила Элеонора Яроцкая в сопровождении симфонического оркестра, и он стал шлягером. Сегодня его почти не помнят, потому что в 1989 году Квитка Цисик вложила в свою версию нечто такое, что лучше и не представишь.

[ + – ] Квітка Цісик – "Місто спить"

O.Torvald, "Киев днем и ночью"

[ + – ] Группа O.Torvald записала песню "Киев днем и ночью" для одноименного сериала

Телесериал "Киев днем и ночью" не то чтобы стал прорывом в отечественном медиапространстве, но имел длинную и счастливую ротацию на "Новом канале". Не как у "Санта Барбары", однако три года, пять сезонов и 192 серии на русском и 72 на украинском свидетельствуют о его популярности. Сериал на самом деле не был оригинальным — это адаптация суперуспешного "Berlin — Tag & Nacht", который в Германии существует уже более десяти лет и продолжает выходить (сейчас количество серий превышает 2,5 тыс.).

[ + – ] O.Torvald — Киев днем и ночью

В украинской версии наследуется не только стиль немецкого сериала, но и характер музыки. Скажем так, значительный процент немецкоязычной музыки для нашего уха звучит непривычно бодро. Нечто подобное унаследовала и песня рок-группы O.Torvald. Композиция не только резко отличается от всего творчества украинской группы, но и является самым динамичным треком о Киеве в нашей подборке.

Юлия Пашковская, "Песнь о граде Киеве", "Київські вогні"

[ + – ] Юлия Пашковская (Тимошенко) была солисткой ВИА "Граймо"

Если у вас до сих пор есть сомнения в том, был ли секс в СССР, то посмотрите хотя бы несколько выступлений Юлии Пашковской в 1960-е. Глубокий вырез, чувственные ключицы, соблазн в глазах и страсть в текстах. Широкая популярность к ней пришла благодаря участию в выступлениях юмористического дуэта Тарапуньки и Штепселя. В шоу она прошла по конкурсу, а уже через год, после того как Иван Козловский полушутя предложил ей стать его вдовой и получить в наследство квартиру в центре Москвы, то ли из ревности, то ли по нашептыванию актера Павла Луспекаева ("Куда же ты смотришь? У тебя в коллективе — самая красивая женщина Советского Союза") Тарапунька — Юрий Тимошенко — сделал Пашковской предложение. Так Пашковская превратилась в Юлию Тимошенко.

[ + – ] ВИА Граймо и Юлия Пашковская – Песня о граде Киеве

Певица приняла участие в пятнадцати "Голубых огоньках", где исполняла как русско-, так и украиноязычные песни. А еще в ее репертуаре было несколько песен о Киеве, в частности, "Песня о граде Киеве" и "Київські вогні".

Музыку к первой написал Геннадий Гладков, а озвучили вместе с Юлей ребята из ВИА "Граймо" (вошла в фильм-концерт "Смеханические приключения Тарапуньки и Штепселя"). В ней — стихотворный вариант легенды про Кия, Щека и Хорива.

Вторая – авторства менее известного дуэта, Семенова – Кудрявцева, но благодаря голосу Пашковской она вошла в "золотой репертуар" песен о Киеве.

[ + – ] Юлия Пашковская – Киевские огни / Юлія Пашковська – Київські вогні

DZIDZIO, "Я люблю тебе, Київ"

[ + – ] DZIDZIO, "Я люблю тебе, Київ"

Михаил Хома (DZIDZIO) родился в селе Бортники во Львовской области, как обязательно бы написали в школьном учебнике, в живописном соловьином крае. Все дороги вели будущего эстрадного певца в Киев, но отношения с ним не складывались. Семь долгих лет, с момента выступления в студенческом хоре на сцене Дворца "Украина" с песней "Бодай ся когут знудив", певец то приезжал в столицу, то сбегал от нее на запад, во Львов.

"В какой-то момент я тебя возненавидел, — рассказывает Михаил. — Сжал сильно зубы и пообещал себе: я тебя завоюю!".

В какой-то момент, после очередного тройного сальто, Киев капитулировал. И в знак благодарности DZIDZIO посвятил ему песню-признание: "Я люблю тебе, Київ, місто моє, люблю тебе щиро за те, що ти є, ти для мене — найкраще місто щасливих мрій, ну і як тебе не любити, Киеве мій!".

[ + – ] DZIDZIO — Я люблю тебя, Киев / Я люблю тебе, Київ

В видео на песню — киевские визитки: Подол, Андреевский спуск, станция метро "Университет", улица Крещатик и Майдан Незалежности. Ну и, хм, спонсора этой песни о Киеве угадать несложно.