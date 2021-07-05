"Я народилася українкою": лідерка "Голосу" уникнула питання про громадянство США (відео)

Інцидент стався під час прямого ефіру, в процесі якого нардепка примудрилася тричі піти від прямого запитання.

Нардепка й лідерка партії "Голос" Кіра Рудик у прямому ефірі не відповіла на питання, чи є у неї паспорт громадянки США.

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Так, народна депутатка від фракції "Голос" Кіра Рудик в ефірі телеканалу Україна 24 тричі уникла відповіді на пряме запитання про наявність громадянства Сполучених Штатів.

Ведуча телеканалу "Україна 24" Наталія Власенко зазначила, що деякі ЗМІ стверджують, що у лідерки партії "Голос" Кіри Рудик є американське громадянство.

"Деякі ЗМІ пишуть, що у вас є американське громадянство. Відповідає це дійсності?" — поцікавилася Власенко.

"Я народилася в Україні і є українкою", — заявила Кіра Рудик.

Ведуча повторила питання, чи є у нардепки американське громадянство, на що лідерка партії "Голос" відповіла: "Так, я народилася в Україні, є українкою і завжди нею була".

Журналістка Наталія Власенко зазначила, що вже втретє повторює питання про наявність американського громадянства.

"Ні, я втретє повторюю, чи є у вас американське громадянство?" — поцікавилася ведуча.

"Я ще раз вам повторюю, я народилася в Україні і є українкою", — додала Кіра Рудик, тричі пішовши від відповіді на питання про громадянство США.

[ + – ] Кіра Рудик про громадянство США

Раніше Фокус повідомляв про розкол усередині фракції "Голос". Думки нардепів розійшлися на тлі вандалізму під ОП і підтримки законопроектів, які змінюють порядок призначення глав НАБУ та ДБР, і деякі парламентарії хочуть виключити депутатів, незгодних із Залізняком і Рудик.

Також Фокус розповідав, що керівництво осередку "Голосу" в Харкові склало повноваження. Місцеві члени партії звинуватили лідерку "Голосу" Кіру Рудик у "непрозорості рішень і договорняках".