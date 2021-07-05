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"Я народилася українкою": лідерка "Голосу" уникнула питання про громадянство США (відео)

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Кіра Рудик, нардеп Кіра Рудик, Кіра Рудик громадянство США
Фото: Страна | Кіра Рудик

Інцидент стався під час прямого ефіру, в процесі якого нардепка примудрилася тричі піти від прямого запитання.

Нардепка й лідерка партії "Голос" Кіра Рудик у прямому ефірі не відповіла на питання, чи є у неї паспорт громадянки США.

Так, народна депутатка від фракції "Голос" Кіра Рудик в ефірі телеканалу Україна 24 тричі уникла відповіді на пряме запитання про наявність громадянства Сполучених Штатів.

Ведуча телеканалу "Україна 24" Наталія Власенко зазначила, що деякі ЗМІ стверджують, що у лідерки партії "Голос" Кіри Рудик є американське громадянство.

"Деякі ЗМІ пишуть, що у вас є американське громадянство. Відповідає це дійсності?" — поцікавилася Власенко.

"Я народилася в Україні і є українкою", — заявила Кіра Рудик.

Ведуча повторила питання, чи є у нардепки американське громадянство, на що лідерка партії "Голос" відповіла: "Так, я народилася в Україні, є українкою і завжди нею була".

Журналістка Наталія Власенко зазначила, що вже втретє повторює питання про наявність американського громадянства.

"Ні, я втретє повторюю, чи є у вас американське громадянство?" — поцікавилася ведуча.

"Я ще раз вам повторюю, я народилася в Україні і є українкою", — додала Кіра Рудик, тричі пішовши від відповіді на питання про громадянство США.

Кіра Рудик про громадянство США

Раніше Фокус повідомляв про розкол усередині фракції "Голос". Думки нардепів розійшлися на тлі вандалізму під ОП і підтримки законопроектів, які змінюють порядок призначення глав НАБУ та ДБР, і деякі парламентарії хочуть виключити депутатів, незгодних із Залізняком і Рудик.

Також Фокус розповідав, що керівництво осередку "Голосу" в Харкові склало повноваження. Місцеві члени партії звинуватили лідерку "Голосу" Кіру Рудик у "непрозорості рішень і договорняках".