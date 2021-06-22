Розкол у "Голосі" посилюється: керівництво осередку партії у Харкові склало повноваження

У місцевій організації політсили звинуватили Рудик у "непрозорості рішень і договорняках" і заявили, що членами партії почали робити людей, які до неї не причетні.

Харківський осередок партії "Голос" припиняє своє існування у колишньому складі. Про це написала на своїй сторінці у Facebook Олександра Нарижна, кандидатка в мери Харкова від цієї політсили на місцевих виборах 2020 року.

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"Харківський осередок політичної партії "Голос" припиняє своє існування в колишньому складі, а саме команди яка брала участь в місцевих виборах 2020 року, адвокатувала новий порядок денний для Харкова і надавала віру, що в політиці можуть бути незашкварені та професійні люди", — заявила Нарижна.

За її словами, таке рішення було ухвалене через "непрозорість рішень глави партії Кіри Рудик, договорняки та відсутність відкритого діалогу".

Нарижна підкреслила, що подібне є неприпустимим для політсили, яка декларує "демократичний рух і ліберальні цінності".

Також вона розповіла, що протягом червня у харківський осередок "Голосу" взяли 10-12 нових членів, які не мали ніякого стосунку до політсили, а одного з них призначили в. о. глави. Раду місцевої організації партії про це поінформували, за словами Нарижної, лише за фактом прийняття до лав політсили цих людей.

Вона відзначила, що у липні 2021 року має відбутися зʼїзд "Голосу", на якому відбудуться вибори нового керівника політсили.

"Дуже дякую всім хто нас підтримував! Наша битва за місто продовжиться і ми ще повернемось", — написала Нарижна.

[ + – ] Пост Нарижної про ситуацію з "Голосом" у Харкові Фото: скриншот

Після публікації матеріалу до редакції Фокусу надійшов коментар від прес-служби партії "Голос".

"Керівництво харківського "Голосу" склало повноваження. Саморозпуску немає. Осередок продовжує працювати. Команда, яка керувала осередком, вирішила залишатись членами партії і може далі впливати на розвиток та діяльність осередку, за яким вона закріплена", — повідомили у прес-службі "Голосу".

Зазначимо, за Олександру Нарижну на посаду мера Харкова восени 2020 року проголосували 6 282 виборців (1,94%). Партія "Голос" на виборах до Харківської міськради тоді набрала 2,15% голосів.

Нагадаємо, минулого тижня, 16 червня, 10 народних депутатів від "Голосу" заявили про вихід із політсили і створення окремої групи під назвою "Справедливість". За словами нардепки Олександри Устінової, "керівництво політсили перетнуло червону лінію і зрадило інтересам виборців", проголосувавши на підтримку російської мови в українському кіно.

7 червня з "Голосу" вийшов кандидат у мери Києва від цієї політсили на виборах 2020 року Сергій Притула. За його словами, керівництво політсили не прислуховується до депутатів парламенту, а також обласних і міських осередків, через що партія піддається критиці від українців.