Розкол в "Голосі": 10 нардепів заявили про вихід з фракції
Дерибан київської землі, тиск на депутатів і голосування за "правки Потураєва" стали заявленими причинами розколу найменшої фракції Ради.
Десять народних депутатів вирішили вийти з фракції "Голос" і створити окрему депутатську групу "Справедливість". Про це депутат Олександра Устинова оголосила на засіданні Верховної Ради 16 червня.
На її думку, керівництво партії "Голос" днем раніше "перетнуло червону лінію і зрадило інтересам виборців", проголосувавши на підтримку російської мови в українському кіно. Через це фракцію залишає половина членів — зараз в неї входять 20 осіб.
У нову депутатську групу під назвою "Справедливість" вирішили увійти:
- Олександра Устинова;
- Ольга Стефанішина;
- Андрій Шараскін;
- Роман Лозинський;
- Володимир Цабаль;
- Ярослав Юрчишин;
- Наталя Піпа;
- Соломія Бобровська;
- Юлія Клименко;
- Галина Васильченко.
"Ми змушені констатувати, що фракція "Голос" вже пʼять місяців не існує у Верховній Раді, а її керівництво не представляє інтереси навіть половини партійців і депутатів", — повідомила Олександра Устінова з трибуни парламенту. — "Висловлюємо недовіру керівнику фракції Ярославу Железняку… він вже три місяці не скликає засідання фракції, навіть на вимогу більшості народних депутатів фракції".
Вона додала, що разом з однодумцями планує продовжувати політичну програму, яку партія "Голос" представила на парламентських виборах у 2019 році. Як заявила Устинова, керівництво партії зараз змушує депутатів Київради голосувати за "дерибани" землі в столиці.
Напередодні багато членів фракції "Голос" проголосували за внесення до порядку денного законопроектів №5554 і№5554-1 від Микити Потураєва, які передбачають відстрочку обовʼязкового озвучення фільмів українською мовою на час карантину, що і викликало розкол. Пізніше пʼять нардепів на чолі з Ярославом Железняком відкликали свої голоси і в офіційній заяві назвали голосування помилкою.
7 червня Сергій Притула заявив про вихід з партії "Голос". За його словами, керівництво політсили не прислуховується до депутатів парламенту, а також обласних та міських осередків, через що партія піддається критиці українців.
Після цього стало відомо, що слідом за Сергієм Притулою з "Голосу" забажали піти ще десять нардепів. Як заявила Соломія Бобровська, вона разом з однодумцями не один місяць шукали можливість змінити роботу партії і переобрати голову.