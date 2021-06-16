Розкол в "Голосі": 10 нардепів заявили про вихід з фракції

Дерибан київської землі, тиск на депутатів і голосування за "правки Потураєва" стали заявленими причинами розколу найменшої фракції Ради.

Десять народних депутатів вирішили вийти з фракції "Голос" і створити окрему депутатську групу "Справедливість". Про це депутат Олександра Устинова оголосила на засіданні Верховної Ради 16 червня.

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На її думку, керівництво партії "Голос" днем раніше "перетнуло червону лінію і зрадило інтересам виборців", проголосувавши на підтримку російської мови в українському кіно. Через це фракцію залишає половина членів — зараз в неї входять 20 осіб.

У нову депутатську групу під назвою "Справедливість" вирішили увійти:

Олександра Устинова;

Ольга Стефанішина;

Андрій Шараскін;

Роман Лозинський;

Володимир Цабаль;

Ярослав Юрчишин;

Наталя Піпа;

Соломія Бобровська;

Юлія Клименко;

Галина Васильченко.

"Ми змушені констатувати, що фракція "Голос" вже пʼять місяців не існує у Верховній Раді, а її керівництво не представляє інтереси навіть половини партійців і депутатів", — повідомила Олександра Устінова з трибуни парламенту. — "Висловлюємо недовіру керівнику фракції Ярославу Железняку… він вже три місяці не скликає засідання фракції, навіть на вимогу більшості народних депутатів фракції".

Вона додала, що разом з однодумцями планує продовжувати політичну програму, яку партія "Голос" представила на парламентських виборах у 2019 році. Як заявила Устинова, керівництво партії зараз змушує депутатів Київради голосувати за "дерибани" землі в столиці.

Напередодні багато членів фракції "Голос" проголосували за внесення до порядку денного законопроектів №5554 і№5554-1 від Микити Потураєва, які передбачають відстрочку обовʼязкового озвучення фільмів українською мовою на час карантину, що і викликало розкол. Пізніше пʼять нардепів на чолі з Ярославом Железняком відкликали свої голоси і в офіційній заяві назвали голосування помилкою.

7 червня Сергій Притула заявив про вихід з партії "Голос". За його словами, керівництво політсили не прислуховується до депутатів парламенту, а також обласних та міських осередків, через що партія піддається критиці українців.

Після цього стало відомо, що слідом за Сергієм Притулою з "Голосу" забажали піти ще десять нардепів. Як заявила Соломія Бобровська, вона разом з однодумцями не один місяць шукали можливість змінити роботу партії і переобрати голову.