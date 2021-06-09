Розкол у "Голосі": слідом за Притулою з партії хочуть піти ще 10 нардепів
За словами Бобровської, покинути політсилу можуть ті ж парламентарії, які виявляли бажання переобрати її керівництво через "захоплення влади" Рудик.
Народний депутат від фракції "Голос" Соломія Бобровська заявила, що з однойменної партії можуть піти 10 парламентаріїв, включаючи її. Про це вона розповіла виданню "Українські Новини".
"Ми давно розглядали цю можливість, не один місяць, але все-таки намагалися зберегти можливість бути в партії, змінити статут, переобрати голову партії. Це все має відбутися на з'їзді, який повинен бути в липні. Сергій Притула прийняв рішення оголосити про вихід до з'їзду, це його право", — заявила Бобровська.
За її словами, нардепи ж від "Голосу", які стояли біля витоків партії два роки тому, планують прийняти рішення щодо подальшого перебування в політсилі консолідовано.
Бобровська зазначила, що покинути партію можуть ті депутати, які в березні підписували заяву про необхідність переобрати керівництво "Голосу" через "узурпацію влади", а саме:
- Соломія Бобровська;
- Галина Васильченко;
- Юлія Клименко;
- Роман Лозинський;
- Наталія Піпа;
- Ольга Стефанишина;
- Олександра Устінова;
- Володимир Цабаль;
- Андрій Шараськін;
- Ярослав Юрчишин.
Також Бобровська зазначила, що вихід з партії Притули є прикладом "провальної комунікації з боку керівництва", оскільки її лідери не можуть пояснити, чому з політсили йдуть її головні особи.
"Провальна, тому що вони добре розуміють, що проекту партії "Голос" приходить кінець", — зазначила Бобровська.
Нагадаємо, шоумен і кандидат у мери Києва від "Голосу" на місцевих виборах 2020 року Сергій Притула оголосив про вихід з партії 7 червня. За його словами, таке рішення він прийняв через неефективне керівництво політсилою. Коментуючи звільнення Притули, голова "Голосу" Кіра Рудик заявила, що "його особисті амбіції і бажання отримати керівні посади взяли верх".
У квітні Сергій Притула заявляв про те, що він хоче очолити партію "Голос". Зміна керівництва могла статися на з'їзді партії.