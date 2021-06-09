Розкол у "Голосі": слідом за Притулою з партії хочуть піти ще 10 нардепів

За словами Бобровської, покинути політсилу можуть ті ж парламентарії, які виявляли бажання переобрати її керівництво через "захоплення влади" Рудик.

Народний депутат від фракції "Голос" Соломія Бобровська заявила, що з однойменної партії можуть піти 10 парламентаріїв, включаючи її. Про це вона розповіла виданню "Українські Новини".

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Ми давно розглядали цю можливість, не один місяць, але все-таки намагалися зберегти можливість бути в партії, змінити статут, переобрати голову партії. Це все має відбутися на з'їзді, який повинен бути в липні. Сергій Притула прийняв рішення оголосити про вихід до з'їзду, це його право", — заявила Бобровська.

За її словами, нардепи ж від "Голосу", які стояли біля витоків партії два роки тому, планують прийняти рішення щодо подальшого перебування в політсилі консолідовано.

Бобровська зазначила, що покинути партію можуть ті депутати, які в березні підписували заяву про необхідність переобрати керівництво "Голосу" через "узурпацію влади", а саме:

Соломія Бобровська; Галина Васильченко; Юлія Клименко; Роман Лозинський; Наталія Піпа; Ольга Стефанишина; Олександра Устінова; Володимир Цабаль; Андрій Шараськін; Ярослав Юрчишин.

Також Бобровська зазначила, що вихід з партії Притули є прикладом "провальної комунікації з боку керівництва", оскільки її лідери не можуть пояснити, чому з політсили йдуть її головні особи.

"Провальна, тому що вони добре розуміють, що проекту партії "Голос" приходить кінець", — зазначила Бобровська.

Нагадаємо, шоумен і кандидат у мери Києва від "Голосу" на місцевих виборах 2020 року Сергій Притула оголосив про вихід з партії 7 червня. За його словами, таке рішення він прийняв через неефективне керівництво політсилою. Коментуючи звільнення Притули, голова "Голосу" Кіра Рудик заявила, що "його особисті амбіції і бажання отримати керівні посади взяли верх".

У квітні Сергій Притула заявляв про те, що він хоче очолити партію "Голос". Зміна керівництва могла статися на з'їзді партії.