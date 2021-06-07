"Личные амбиции взяли верх над общей целью", - Рудик о заявлении Притулы

Уход Притулы, по словам лидера партии, не повлияет на развитие либеральной партии "Голос".

Лидер "Голоса" Кира Рудик заявила, что в партии ожидают письменное заявление о выходе из партии. Об этом она сообщила в комментарии для Интерфакс-Украина.

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По ее словам, для выхода Сергея Притулы из партии, нужно письменное заявление. В "Голосе", со слов Рудик, не удивлены, что Притула ушел из партии.

"Личные амбиции Сергея Притулы и желание получить руководящие должности любой ценой" взяли верх над общей целью – построить большую либеральную партию в Украине и совместно воплощать все программные обещания, задекларированные в течение двух избирательных кампаний, в том числе Притулой", — утверждает Рудик.

Лидер партии добавила, что решение Притулы строить свою политическую карьеру не остановит процесс развития либеральной партии, который является "Голос". Она пожелала удачи в построении своего политического пути волонтеру, а также карьеры в шоу-бизнесе. По словам Рудик, Притула ее успешно продолжает.

Идентичное заявление было опубликовано на странице партии в Facebook.

[ + – ] Заявление партии Фото: Скриншот

Напомним, сегодня, 7 июня Сергей Притула заявил о том, что он выходит из партии "Голос". По мнению волонтера, руководство партии перестало слышать "низы" партии и ушло от первоначальных принципов, которые они давали избирателям.