"Особисті амбіції взяли верх над спільною метою", — Рудик про заяву Притули

Відхід Притули, за словами лідера партії, не вплине на розвиток ліберальної партії "Голос".

Лідер "Голосу" Кіра Рудик заявила, що в партії очікують письмову заяву про вихід з партії. Про це вона повідомила в коментарі для Інтерфакс-Україна.

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За її словами, для виходу Сергія Притули з партії, потрібна письмова заява. В "Голосі", зі слів Рудик, не здивовані, що Притула пішов з партії.

"Особисті амбіції Сергія Притули і бажання отримати керівні посади за всяку ціну" взяли верх над спільною метою — побудувати велику ліберальну партію в Україні та спільно втілювати всі програмні обіцянки, задекларовані протягом двох виборчих кампаній, зокрема Притулою", — стверджує Рудик.

Лідер партії додала, що рішення Притули будувати свою політичну кар'єру не зупинить процес розвитку ліберальної партії, якою є "Голос". Вона побажала удачі у побудові свого політичного шляху волонтеру, а також кар'єри в шоу-бізнесі. За словами Рудик, Притула її успішно продовжує.

Ідентичну заяву опублікували на сторінці партії у Facebook.

[ + – ] заява партії Фото: Скриншот

Нагадаємо, сьогодні, 7 червня Сергій Притула заявив про те, що він виходить з партії "Голос". На думку волонтера, керівництво партії перестало чути "низи" партії і пішло від початкових принципів, які вони давали виборцям.