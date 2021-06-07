"Диалога не вышло": Сергей Притула заявил о выходе из "Голоса"

"Партийные верхушки не слышат "низов", они сильно отошли от своих первоначальных принципов", потому политик решил покинуть партию.

Волонтер, шоумен и политик Сергей Притула заявил о том, что он выходит из партии "Голос". Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

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По словам Притулы, он не уходит из политики, а уходит из партии, которая из-за действий руководства сильно отдалилась от своих первоначальных принципов. Диалога с руководством не вышло.

"Областные и городские ячейки не должны отвечать перед обществом за свои поступки партийного руководства. И, по моему мнению, единственно правильным решением является максимально дистанцироваться от этого руководства", — утверждает политик.

Он добавил, что в партии "Голос" партийные верхушки не слышат низов, что приводит к критике всех без исключения членов команды. Притула пожелал успехов тем, кто дорабатывает каденцию на местах и в ОТГ, а людей, проголосовавшим за партию поблагодарил.

"Когда кто-то из депутатов, со временем, забывает о предвыборных обещаниях и начинает голосовать в разрез с желанием своих избирателей, то именно здесь и должна проявиться позиция руководства партии: очистить партийные ряды, начать процедуру применения императивного мандата, публично осудить действия депутата и тому подобное. Но отсутствие каких-либо реакций руководства партии на "зашкварные" голосования своих депутатов на любом уровне, означает не только терпимости, но и согласование такого поведения", — подытожил Сергей Притула.

На момент написания новости в партии не комментировали решения политика покинуть партию.

Напомним, в апреле Сергей Притула заявлял о том, что он хочет возглавить партию "Голос". Смена руководства могла произойти на съезде партии. По данным СМИ, в "Голосе" произошел раскол из-за проектов, посвященных жертвам Холокоста.