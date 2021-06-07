"Діалогу не вийшло": Сергій Притула заявив про вихід з "Голосу"

"Партійні верхівки не чують"низів", вони сильно відійшли від своїх початкових принципів", тому політик вирішив покинути партію.

Волонтер, шоумен і політик Сергій Притула заявив про те, що він виходить з партії "Голос". Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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За словами Притули, він не йде з політики, а йде з партії, яка через дії керівництва сильно віддалилася від своїх початкових принципів. Діалогу з керівництвом не вийшло.

"Обласні та міські осередки не повинні відповідати перед суспільством за свої вчинки партійного керівництва. І, на мою думку, єдино правильним рішенням є максимально дистанціюватися від цього керівництва", — стверджує політик.

Він додав, що в партії "Голос" партійні верхівки не чують низів, що призводить до критики всіх без винятку членів команди. Притула побажав успіхів тим, хто допрацьовує каденцію на місцях і в ОТГ, а людям, які проголосували за партію подякував.

"Коли хтось із депутатів, з часом, забуває про передвиборчі обіцянки і починає голосувати в розріз з бажанням своїх виборців, то саме тут і повинна проявитися позиція керівництва партії: очистити партійні лави, почати процедуру застосування імперативного мандата, публічно засудити дії депутата тощо. Але відсутність будь-яких реакцій керівництва партії на "зашкварні" голосування своїх депутатів на будь-якому рівні, означає не тільки терпимості, а й узгодження такої поведінки", — підсумував Сергій Притула.

На момент написання новини в партії не коментували рішення політика покинути партію.

Нагадаємо, у квітні Сергій Притула заявляв про те, що він хоче очолити партію "Голос". Зміна керівництва могла статися на з'їзді партії. За даними ЗМІ, у "Голосі" стався розкол через проекти, присвячені жертвам Голокосту.