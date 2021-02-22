В "Голосе" произошел раскол из-за проектов, посвященных жертвам Холокоста - СМИ

Сергей Притула якобы публично высказался против выделения земли представителям еврейской громады

Не успели утихнуть разговоры о члене Киевского городского совета, которого исключили из фракции за нападение на стендап-комика, как в "Голосе" якобы разгорелся новый скандал. На этот раз из-за мемориала жертвам Холокоста "Бабий Яр".

Об этом пишет "Апостроф" со ссылкой на "Вести".

Проект был основан в 2016 году при поддержке президента Петра Порошенко на том месте, где 29-30 сентября 1941 нацисты расстреляли около 30 тыс киевских евреев. Он должен стать первым посвященным жертвам Холокоста мемориалом на постсоветском пространстве.

Членами Наблюдательного совета фонда, который занимается разработкой проекта, в том числе, является основатель "Голоса", певец Святослав Вакарчук, боксер Владимир Кличко, лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич, бывший президент Польши Александр Квасьневский, израильский политический деятель украинского происхождения Натан Щаранский, а также олигархи Виктор Пинчук, Михаил Фридман, Герман Хан и Павел Фукс.

Известно, что вскоре в Киевсовете планируется рассмотрение вопроса выделения участка земли для благоустройства вокруг мемориала. По этому поводу "Голос" проводил партийное слушание, на котором в качестве спикеров присутствовали главный раввин Украины Якиб Блайх и общественный деятель Иосиф Зисельс. Первый якобы выступал за расширение комплекса, второй — против.Как сообщил Зисельс, мнения членов партии якобы радикально разошлись. В поддержку мемориала выступал депутат Киевсовета Максим Нефедов, против — Сергей Притула и депутат Александр Линчевский.По словам очевидцев, Сергей Притула якобы не сдерживался в резких выражениях.

"Шоумен возмущался, что государственная земля выделяется на проекты, финансируемые евреями, которые даже не являются гражданами Украины. (Намекая на олигархов Германа Хана и Михаила Фридмана). В ответ на это раввин обвинил телеведущего в антисемитизме", — говорится в материале.

Как напоминает издание, в радиоэфире 10 сентября 2020 когда мужчина позвонил на радио и назвал паломничество хасидов "шабашем", а их покойного духовного лидера цадика Нахмана — "нациком Хасманом", ведущий заявил, что полностью разделяет возмущение слушателя. Тогда Объединенная еврейская община Украины выразила возмущение словами комика.